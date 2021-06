Chilpancingo, Guerrero.- Familiares del desaparecido trabajador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), delegación Guerrero, Alberto Castañón Flores, pidieron a la ciudadanía no publicar o filtrar información falsa o no oficial en redes sociales sobre el caso, pues advirtieron que sólo entorpecen las investigaciones.

Este viernes, su esposa Rosalina Plascencia ofreció una conferencia de prensa junto a otros familiares en la que indicaron que hoy se cumplen ocho días de no saber nada del paradero del ingeniero.

Dijeron que luego de realizar una marcha el martes pasado para exigir su presentación con vida, se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal General del Estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quienes les informaron que su caso es “prioritario” para Guerrero y que se estaba trabajando en las indagatorias.

Informaron que en los próximos días volverán a reunirse con ambos personajes para que les den a conocer algunos avances de las pesquisas en torno al caso del también reconocido deportista capitalino.

En la conferencia de prensa, la esposa acusó que en las redes sociales, especialmente en facebook, ha estado circulando un texto anónimo en el que mencionan que Castañón Flores fue “levantado” por el grupo delictivo “Los Ardillos” y con el supuesto involucramiento del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, David Portillo Menchaca.

Por ello, los familiares pidieron a la ciudadanía no publicar este tipo de información falsa o no oficial y no dejarse llevar por ella, dado que sólo entorpecen las investigaciones.

Finalmente, suplicaron a sus captores regresarlo con vida, pues “nunca se ha metido con nadie, es una persona de bien”, y a los capitalinos les pidieron aportar información o pistas que pudieran dar con su paradero.