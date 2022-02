Atenas (AP).- Más de 280 personas fueron evacuadas de un transbordador en el noroeste de Grecia tras un incendio en plena noche cuando navegaba hacia el sur de Italia, dijeron las autoridades griegas el viernes.

Al menos una persona sufrió heridas leves durante la evacuación, explicaron funcionarios de la guardia costera, que añadieron que no había desaparecidos.

El incendio en el Euroferry Olympia shortly, de bandera italiana, comenzó en la madrugada del viernes poco después de partir del puerto de Igoumenitsa, en el noroeste de Grecia, hacia el de Brindisi, en Italia, con 239 pasajeros y 51 tripulantes a bordo.

A cruise ship with 237 passengers and 51 crew caught fire on the island of #Ereikousa, off #Corfu. The incident began shortly after the ship left the port of Igoumenitsa for #Brindisi. #Ereikoussa #Greece #Grecia #Olympia #euroferryolympia #Euroferry pic.twitter.com/ITl6mB2U9a