Trendy.- Fue el 12 de febrero de este 2022 cuando Christian Nodal dio la noticia que causó revuelo no sólo entre sus fans sino también entre el público en general, pues luego de más de un año de noviazgo y con planes de boda, el cantante anunció su separación de Belinda, en lo que significó el fin de los mediáticos “Nodeli”.

Con un comunicado explicando sin entrar en detalles que había llegado el fin de su noviazgo con la cantante española nacionalizada mexicana, el compositor de 23 años sorprendió a sus seguidores.

Tras ello, fue Belinda quien también compartió un mensaje en el que dejó claro que había cerrado un ciclo, por lo que las esperanzas de sus fans de verla unida nuevamente con el nacido en Caborca, Sonora, de inmediato se vinieron abajo.

El anunció de la ruptura trajo consigo que ambos cantantes eliminaran de sus perfiles de Instagram todo rastro de su unión sentimental, y no quedó en ninguno de sus feeds imágenes de la historia de amor que vivieron durante casi un año y medio.

Ni en la cuenta del cantante de estilo “mariacheño” ni en la de la también actriz de Cómplices al rescate se puede encontrar ahora alguna de las tantas fotografías que se hicieron tomar juntos, ni tampoco ninguna imagen de los múltiples eventos a los que acudieron juntos, o las sesiones de fotos que protagonizaron.

Sin embargo los fans que aún guardan esperanzas de ver a la pareja unida nuevamente detectaron en la cuenta oficial de Belinda la única fotografía que aún conserva de su ex prometido.

Pasando casi desapercibida en una publicación compartida el pasado 8 de enero, donde Belinda agradeció a su equipo de trabajo su desempeño en 2021, aparece una fotografía donde se le puede ver al ex novio de la cantante.

“Gracias a todo el equipo que hizo posible esta noche tan especial 2021. Ana, gracias por tu dedicaciión, cuidaste todos los detalles, gracias a mi familia y amigos por estar conmigo, los amo!”, escribió la cantante de Sapito en la colección de imágenes.

En una de ellas se puede ver a Christian Nodal feliz junto a don Ignacio Peregrín y “Nachito”, hermano de la cantante. Esta imagen da cuenta de la relación cercana que el cantante de regional mexicano estableció con quienes fueran su suegro y su cuñado.

Ataviado con una camisa con estapado de cebra, el cantante de Ya no somos ni seremos apareció brindando, presumiblemente en la fiesta de fin de año 2021, con una copa al lado de los hombres de su ex familia política en la imagen que cuenta con poco más de 491 mil Me gusta.

Esta fotografía posteada hace más de tres meses fue descubierta por los seguidores de la cantante en medio del reciente anuncio que hizo Nodal respecto a la canción que lanzará próximamente y que estaba planeada para cantarla al lado de Belinda, plan que debido a la ruptura quedó desechado.

Se trata de la canción Por el resto de tu vida, que los “Nodeli” tenían planeado lanzar en sus plataformas el pasado Día de San Valentín, lanzamiento que ya no se concretó, no al menos en la voz de “Beli”, pues el propio Christian contó en una transmisión en vivo que no iba a desechar el tema de su autoría, sino que lo sacaría a la luz público, pero ahora haciendo mancuerna con otra cantante.

“Sí va a salir, pero con Tini (Stoessel)”, dijo Nodal, quien se mostró sorprendido por el hecho de que sus fans querían oírla en voz de Belinda: “Les voy a decir una cosa de las canciones; es música al final y yo no voy a desperdidicar un tema que sé que va a marcar a todas las personas, entonces no entiendo, o sea entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho”, expresó.

Fuente: Infobae