Acapulco, Guerrero.- “Aquel que no vote por la Cuarta Transformación, por Morena, es aquel que está aprobando que se quite el apoyo a los adultos mayores que hemos hechos ley, el apoyo a los becarios, el apoyo a los discapacitados, el empleo temporal, el apoyo para los del campo, aquel que no apoye esta cuarta transformación está apostando a que vuelvan esos partidos”. “Ya saben quién nos abandera a nivel nacional”.

Todo este mensaje criminal, no lo dijo un candidato del PRI, lo dijo una candidata de Morena que se ha vendido durante años como gente de izquierda, se trata de la diputada federal de Morena, la experredista, Rosario Merlín; una de las más flojas e improductivas de la Cámara de Diputados que busca reelegirse asustando a la gente con que le van a quitar los programas sociales que son de todos.

Sin embargo, el caso de Rosario Merlín no es el único, el mismo argumento vienen usando todos los candidatos que impuso Morena en Guerrero.

Por ejemplo: quien fuera delegado de los programas sociales en esta entidad, Pablo Amílcar Sandoval, también hizo mención “al ya saben quién” en su arranque de campaña como candidato a diputado local el pasado domingo. La estrategia es burda, como no tienen respaldo social, estos candidatos desarraigados buscan colgarse otra vez de la figura del presidente para ver si ocurre como en el 2018 que la inercia hizo a ganar a muchos indeseables.

Pero el caso de la diputada Merlín es una prueba del uso electoral de los recursos públicos en una campaña electoral. En el video del mitin efectuado la noche del día 3 de abril en la glorieta de La Diana en Acapulco, donde arrancó campaña, la diputada que ha vivido del chantaje y la ignorancia de quienes la apoyan, hizo referencia tácita a programas específicos y condicionó su desempeño y aplicación al voto.

Con la intención de infundir miedo en el electorado que se beneficia de estos programas para que voten por Morena, la diputada dijo: “Aquel que no vote por la Cuarta Transformación, por Morena, es aquel que está aprobando que se quite el apoyo a los adultos mayores”.

Dice Porfirio Muñoz Ledo, que Morena es como el viejo PRI, pero de lo peor. Y no sin razón lo dice quien fue líder nacional de ese partido.

El uso de los programas sociales que la izquierda tanto le reclamó al PRI, hoy es la moneda con la que los candidatos del partido del presidente hacen campaña.

Morena impuso candidatos extraídos de lo peor de otros partidos. Candidatos probadamente corruptos, candidatos vividores de los cargos públicos, candidatos sin respaldo popular, candidatos y candidatas que no rumian o gruñen porque sería una falta de respeto a los animales, a todos eso los impuso porque según las encuestas, si Morena registraba como candidato a un violador, a un acosador, a un pornógrafo, la gente votaría por ellos solo porque no quieren que les quiten los programas sociales.

Resulta criminal que el partido que propuso castigar sin derecho a fianza el uso y manipulación de los programas sociales con fines electorales, sea el mismo que violenta la ley.

Condicionar a la gente pobre, a la gente en extrema miseria a que si no votan por Morena se acabarán los apoyos, es algo que ni el PRI hizo. Todos los principios, toda la vergüenza ya se perdió por la ambición de seguir mamando de los cargos públicos.

Los candidatos de Morena en Guerrero están desesperados por ganar porque ya se dieron cuenta que el voto no les va a favorecer. Queda en manos de la autoridad electoral y los partidos hacer la denuncia correspondiente por esta diputada criminal que sin escrúpulos condiciona los apoyos sociales al voto.