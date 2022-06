Trendy.- Una de las cosas que más caracterizan a Martha Higareda es que no se sabe quedar quieta, pues siempre está buscando la manera de emprender nuevos proyectos y en esta ocasión presumió uno muy sensual: el pole dance, disciplina que requiere de mucha fuerza física y claro, la gracia necesaria para que quien la ejecute lo haga con elegancia.

A través de su cuenta de Instagram, la protagonista de “Amarte duele” publicó un video donde se e puede ver con una playera blanca y un microshort de color morado, el cabello suelto y descalza. En lo que parece ser una lección ella se logra colgar del tubo, girar y entrelazar las piernas con él para formar una hermosa silueta en el aire.

Con la canción “Belive”, interpretada por John Adams, Martha Higareda ejecutó a la perfección los movimientos que sin duda no son nada sencillos llevar a la práctica. Cabe destacar que aunque no se le puede escuchar parece dirigirse a alguien y señalar el abdomen, como zona importante del cuerpo para poder girar sin problemas.

“Atrévete a aprender algo nuevo. 2nda clase! La profesión del actor nos lleva a lugares inesperados!”, fue el mensaje que Martha Higareda le envió a sus casi cinco millones de seguidores en Instagram, mismos que la apoyan en todas y cada una de sus publicaciones y en este caso no fue la excepción.

Por su parte, muchos de ellos respondieron con los tradicionales “likes” y claro, los elogios para quien consideran toda una diosa de la actuación y ahora del pole dance. “Thats amazing. So beautiful xxx”, “Soy tu fan y hago pole puff ?? maravilloso” y “Eres increíble Marthita Dios te bendiga siempre, no me puedo perder ninguno de tus podcast”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

Sin embargo, además de fortalecerse con esta disciplina todo parece indicar que se trata de un ensayo para lo que será un nuevo personaje. Esto se lo aseguró a uno de sus fans; sin embargo, no le tienen permitido hablar al respecto aún.

“Excelente trabajo Martha!! Sera esto para un nuevo personaje? ?? Eres tan hermosa. Sigues demostrando porque eres una actriz super talentosa. Siempre te preparas de la mejor manera para todos tus personajes”, le preguntaron y ella respondió: “Sí para un nuevo personaje pero todavía no puedo decir cuál es 🙂 saludos!”.

