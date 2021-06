Chilpancingo, Guerrero.- En el municipio de Florencio Villareal, en la región Costa Chica de Guerrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reinició sus giras de trabajo tras el proceso electoral; se sumó al llamado del gobernador, Héctor Astudillo Flores, para resolver por la vía legal los conflictos postelectorales.

Este mediodía, el titular del Poder Ejecutivo a nivel Federal, visitó Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villareal, para anunciar la continuación de programas del Bienestar y anunciar la carretera que conectará a toda la Costa Chica, desde San Marcos hasta Cuajinicuilapa, que estará concluida en 2023.

En su mensaje, López Obrador habló sobre la contienda elector al, y reconoció al pueblo de Guerrero “por el comportamiento ejemplar en las pasadas elecciones”, aunque reconoció algunas irregularidades, “pero fue la excepción, no la norma”.

“Me adhiero al llamado del gobernador, Héctor Astudillo, para buscar la conciliación y resolver las diferencias del proceso electoral por la vía legal y pacífica, para mantener la armonía en el estado de Guerrero”.

“Hay un dato importante que me ha transmitido el gobernador Héctor Astudillo: en la campaña y el día de la elección, afortunadamente no perdió la vida ningún candidato, ningún participante en las elecciones locales y en la federal para renovar la Cámara de Diputados. Esto es un hecho, podríamos decir inédito, el que no se haya padecido violencia”, indicó el mandatario.

Al final de su mensaje, López Obrador reconoció la buena relación que ha mantenido con el gobernador priista de Guerrero y adelantó que, lo que queda de su gobierno, continuarán trabajando de manera conjunta “por el bien de Guerrero y México”.