Trendy.- Karol G ha decidido ponerle un alto a sus “haters” en redes sociales ante las constantes críticas que recibe debido a su peso y decidió hablar del tema con total sinceridad, eso sí, aclarando de inicio que ella no es una modelo sino una cantante que se siente a gusto y feliz con lo que hace y con su cuerpo.

La cantante de género urbano sorprendió a sus fanáticos al revelar que sufre una condición médica que le impide bajar de peso con facilidad, motivo por el cual tiene que realizar rutinas de ejercicio y llevar una dieta especial para mantener un peso equilibrado, sin embargo, eso no le impide aceptarse y quererse tal cual es su complexión física.

“Yo tengo una condición médica y cualquier cosa que como, tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo… Una glándula que se le activa a las mujeres cuando dan a luz, yo la tenía. O sea, mi cuerpo ‘había dado a luz’ y estaba completamente hinchado e inflamado”, reveló la artista durante una entrevista.

Karol G rompe el silencio

Para nadie es desconocido que la colombiana ha enfrentado constantes críticas relacionadas con su peso desde que su carrera despegó y se convirtió en una artista de talla mundial; y cansada de esos comentarios reveló por qué le es difícil pajar de peso.

Karol G siempre ha sido muy honesta en temas relacionados con su persona y los cambios que experimenta su complexión física, esto no le ha impedido incluso llegar al llanto en ocasiones debido a los duros comentarios que los usuarios de redes sociales le realizan, ya que algunos incluso la han llegado a llamar “gorda”.

Siempre demostrando el amor propio en su discurso como cantante, Karol G ha mostrado a las mujeres que deben quererse y aceptarse porque cada una cuenta con un cuerpo distinto, haciendo énfasis en que a las demás personas no les debería importar su peso ya que no es modelo, así lo dejó claro la colombiana durante una reciente entrevista.

“Yo dije ‘a la gente no le debería importar cuánto peso, porque yo soy cantante, yo no soy modelo’… De pronto a cuántas mujeres les pasará lo mismo que a mí, que uno está y está puesto, resulta que era algo de salud y no se había dado cuenta”, declaró.

Karol G también confesó que en algún momento del inicio de la pandemia dejó a un lado su estricta dieta y las arduas rutinas de ejercicio que realizaba, tiempo en el que decidió comer todo lo que se le antojaba y sin remordimientos.

“Este es mi momento y yo me voy a comer hasta las paredes, como no tengo otra oportunidad en ningún otro momento, no me importa”, comentó. Finalmente aseguró que regresó al ejercicio y a la dieta meses después, por lo que ahora luce espectacular.

Fuente: EL Heraldo