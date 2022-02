Trendy.- Una vez más la rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame dio de que hablar, ya que por segunda ocasión no se realizó la prometida pelea entre ambos.

Y es que, durante el programa SNserio, Adame le prometió al luchador Alberto del Río que el evento finalmente se llevaría a cabo y se comprometió a hacer todo lo necesario para que así fuera.

“Me comprometo a que la pelea se lleve a cabo, le quito la orden de restricción a Trejo, hablamos y nos ponemos de acuerdo”, dijo Adame en dicha ocasión. No obstante, aunque el encuentro estaba pactado para el pasado 12 de febrero, este no se concretó y los patrocinadores comenzaron a retirarse.

"Alfredo Adame":

Por quienes comentan que no la hubiera librado contra Carlos Trejo.pic.twitter.com/dSDSRYkKbc — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) January 25, 2022

En este sentido, Alberto del Río llegó a declarar que hubo una falta de seriedad por parte de la representante de los dos famosos (Ivonne Villaseñor) y el luchador Don caras sentenció que este conflicto entre los famosos era meramente “ardid publicitario” para continuar ante el ojo público.

Después de esto, Carlos Trejo rompió el silencio y culpó tajantemente a Alfredo Adame por no poder enfrentarse cara a cara en un ring.

Fue durante el programa De primera mano, donde el también conocido como El Cazafantasmas le dijo a Gustavo Adolfo Infante que la situación derivó porque Adame no ha quitado las restricciones legales que tiene contra él.

“Mientras este señor Adame no quite las ordenes de restricción que me tiene puesto ese cobarde, no puede haber pelea”, explicó.

La risa de Carlos Trejo es lo que madrea. Le dijo osito panda a Alfredo Adame 😂😂😂😂 pic.twitter.com/kojZJqZRsA — El Tigre de la CDMX (@Tigretron) January 25, 2022

Asimismo, Trejo ahondó que se ha malinterpretado la situación, rescató que él siempre ha estado dispuesto para enfrentarse en combate con el ex político y señaló que Villaseñor no era su representante.

“Yo no necesito ninguna situación publicitaria en ningún sentido, ni en ningún aspecto. Yo mantengo un representante, yo mantengo un apoderado que todo el mundo lo conoce que es Manuel Montago”, explicó.

El Cazafantasma reconoció que dicha pelea no era un evento tan grande como las realizadas por Saúl El Canelo Álvarez, pero dijo que es algo que México espera con ansias.

“No va a ser cabellera contra cabellera o máscara contra máscara, pero sé perfectamente que sería algo espectacular. Carlos Trejo está dispuesto a subirse”, dijo.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó al entrevistado si no consideraba ventajoso el enfrentamiento, después de ver la forma en la que Adame ha peleado en la calle, a lo que Trejo respondió:

Nadie se mete con mi RECTOR @guaposhock !!!



Sino se las van a ver conmigo y con el SENSEI DIOS DE LAS PATADAS DE BICICLETA



ALFREDO ADAME ! pic.twitter.com/pD6JA46VEo — Leonardo Riaño (@TotalmenteLeo) February 17, 2022

“Hay que terminarlo de educar, hay que terminarlo de enseñar lo que se llama respeto. Todo el mundo puede ser hombre a través de una cámara y a través del bla, bla, bla. Somos hombres no payasos”.

En realidad no se sabe muy bien cuando fue que empezó el odio entre ambos, pero en una ocasión, Adame señaló en una entrevista para Infobae México que la fama de Carlos Trejo fue gracias a él, cuando, hace muchos años, invitó al llamado Cazafantasmas a Hoy, donde tenía una sección llamada La mesa de Adame.

Luego de eso, cuando Trejo fue invitado a tener su propio segmento de temas paranormales en otro programa, este comenzó a insultar y provocar al actor y conductor. Adame dijo que él sólo le respondió: “‘Mira Carlos Trejo, yo no soy igual de decente que Mausan, ni de educado. Yo sí te rompo la madr*”.

Pero esa es una de las versiones, ya que otras señalan que el escritor de La casa de cañitas le habría tomado desprecio al conductor por un supuesto atentado que Alfredo planeó en su contra y que no se concretó porque el Trejo no estaba en el momento que ocurrió el incidente.

Más allá de eso, ambos personajes han estado involucrados en dimes y diretes durante más de 17 años.

Chale,al Adame do karate, siempre le toca la peor parte… 🤣 pic.twitter.com/QwwmY13FBT — Coronel Maximo Santana (@lestat_lioncurt) February 19, 2022

Fuente: Infobae