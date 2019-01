Secretario de Salud supervisa atención a heridos de Tlahuelilpan

La llegada de 5G no significa el reemplazo de la red 4.5G, también denominada LTE Advanced.

México. Notimex.- Para finales de 2020 o principios de 2021 se podrían dar los primeros lanzamientos de la red 5G en México, que permitirá navegar a una velocidad mucho más rápida que la tecnología actual, indicó José Otero, director para América Latina y el Caribe de 5G Americas.

El especialista indicó que los primeros lanzamientos de 5G en todo el mundo están apuntando a un sector empresarial o corporativo y consideró que lo mismo ocurriría en América Latina, incluido México.

Abundó que los anuncios que se han dado en otros países sobre esta tecnología se limitan a ciertas partes de la ciudad, y “así se debería dar en México a más tardar a finales de 2020 o principios de 2021”.

No obtante, no descartó que, dado la estrategia global y regional de los distintos operadores del mercado, algunos pudieran decidirse a hacer un lanzamiento este año, “pero es una tecnología que va a apuntar a un sector empresarial, corporativo, no tanto al mercado masivo”.

En entrevista con Notimex, dijo que las ciudades del país donde llegaría primero esta red serían Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde hay más empresas.

El presidente de la organización compuesta por proveedores de servicios y fabricantes de la industria de las telecomunicaciones, explicó que el lanzamiento de la red 5G no significa cobertura, pues se trata de un alcance muy limitado, como ha ocurrido con otras tecnologías.

Además, dijo, en México para la red 5G se necesita una combinación de frecuencias bajas que tradicionalmente se han utilizado para las generaciones 1 a la 4, pero también necesitas frecuencias medias y altas, sin embargo, algunas de estas últimas no se han asignado.

“También tiene ese factor, de que tienes que esperar hasta que se asignen esas frecuencias para ver qué hay desde la parte de los operadores, que haya más incentivos para alcanzar estas tecnologías, porque para qué vas a lanzar una tecnología sino la vas a poder comercializar en todo su potencial”, consideró.

Otero apuntó que hasta la cuarta generación (4G), el foco de crecimiento eran los seres humanos, pero a partir de la quinta (5G) van a ser los dispositivos, que van a recoger información para enviarla a una base de datos.

“Cuando estábamos hablando de las primeras cuatro generaciones, el cliente objetivo eran los seres humanos: la pregunta era: ¿qué le puedes dar a cada individuo para mejorar su experiencia al utilizar el celular?, por eso fueron primero los mensajes de texto, comenzar de forma ilimitada las aplicaciones, navegar a la web, luego las aplicaciones con velocidades que aumentan hasta la videoconferencia y todo lo que tienes ahora”, señaló el especialista.

La red 5G será muy importante para la implementación de Internet de las Cosas (IoT), ya que a través de estas tecnologías se busca tener dispositivos conectando en todos los segmentos económicos para mejorar la eficiencia y hacerlos más productivos, destacó.

“Estamos hablando de tener una gran cantidad de dispositivos para que la gente pueda mejorar el monitoreo del consumo de energía, agua, donde los gobiernos puedan tener un mejor control de la información logística, de cómo va el tránsito, cuestiones de seguridad o que el sector privado pueda hacer despliegues para monitorear las minas, controlar los procesos internos, eso requiere miles de nuevos dispositivos”, apuntó.

Por otro lado, agregó, cada vez hay más cosas conectadas, por ejemplo, los autos nuevos que tienen la capacidad de que el cliente pueda conectarse a Internet.

“En otras palabras, tenemos en el futuro cercano un incremento de cosas que van a estar conectadas, que van a rondar en un país como México en los millones de nuevas conexiones, eso hace que las redes tengan la necesidad de poder soportar todas estas nuevas conexiones que van a estar siendo habilitadas por cosas, máquinas, automóviles y ahí surge la 5G”, resaltó.

Otero argumentó que la llegada de 5G no significa el reemplazo de la red 4.5G, también denominada LTE Advanced, pues se va a basar en mucha de la tecnología que ya tiene LTE.

En la red 5G apenas “estamos esperando que surjan los primeros teléfonos móviles” capaces de soportar esa tecnología, “no tienes esa variedad y tampoco tienes toda esa producción que ya tienes para LTE; mientras pase el tiempo y se vayan a abaratando, vas a tener un incremento en el consumo”, puntualizó.