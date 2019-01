“Seguiré diciendo estupideces”: Galilea Montijo ante error de ‘Roma’ | VIDEO

Los Ángeles, California.-El after party de la 76 entrega de los Globos de Oro tuvo toque mexicano con la asistencia de diversos actores y actrices de los que destacaron las protagonistas de la premiada película Roma, Yalitza Aparicio y Marina de Tavira.

La tradicional fiesta se realizó después del triunfo del mexicano Alfonso Cuarón, quien se perfila como el favorito para la próxima entrega de los premios Oscar, gracias a su película filmada en blanco y negro, Roma.

No faltó el tequila en las mesas en las que se brindó por los ganadores, y muchos de ellos presumieron entre las mesas sus estatuillas. La ceremonia se realizó el pasado domingo en Los Ángeles, California.

Yalitza fue captada bailando cumbia y celebrando los premios de la película que protagonizó, además en su cuenta oficial de Instagram compartió aspectos de la fiesta, en la cual celebraron hasta pasadas las tres de la mañana, en ningún momento se alejó de Marina, quien por momentos cargaba uno de los Globos de Oro del director mexicano.

#Roma actress Yalitza Aparicio dancing it up at #Netflix’s #GoldenGlobes party pic.twitter.com/fEzA0I0Ury

— Yvonne Villarreal (@villarrealy) January 7, 2019