México.- Los candidatos presidenciales de México, la oficialista Claudia Sheinbaum y los opositores Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, se presentaron este domingo a un rudo segundo debate en el que destacaron las calumnias, la simulación y los señalamientos narcopolíticos.

Sheinbaum y Gálvez, candidatas punteras intercambiaron golpes directos y dejaron atrás la frialdad y rigidez de su primer cara a cara en el marco de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2 de junio.

“Morena se ha convertido en un narcopartido”

La exsenadora de la coalición PRI-PAN-PRD salió a darlo todo. Desde el inicio anunció que llamaría a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México “la candidata de las mentiras”. La calificó como “la candidata del combustóleo”, “mentirosa serial” y “narcocandidata”, en seguimiento al hastag que, desde hace varias semanas, surgió lo mismo contra ella que contra el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

La opositora Gálvez sacó a colación la ola de violencia que vive México vinculada al crimen organizado y las bandas narcotraficantes.

“Los delincuentes ya tienen partido. (El Movimiento de Regeneración Nacional) Morena se ha convertido en un narcopartido”, aseguró.

“Se acabaron los abrazos a los delincuentes”, agregó la opositora en referencia al lema de “abrazos y no balazos” utilizado por el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para definir su política de seguridad que busca apuntar a las causas de la violencia y no la represión.

Claudia, la candidata de las mentiras y el agua contaminada

En sus ataques a Sheinbaum, Gálvez retomó del primer debate los casos de la Línea 12 del Metro y del Colegio Rébsamen, pero se sacó otro as de la manga -copiado del candidato a la Jefatura de Gobierno de su alianza, Santiago Taboada en el debate de la semana pasada-, al mostrar un recipiente con agua que, dijo, era de Iztapalapa y tenía heces fecales y orines. Luego, invitó “a la científica” a “echarse un traguito”.

“Yo le pediría que se tome esta agua”, afirmó Gálvez ante lo que Sheinbaum optó por el silencio y evitar la confrontación.

También le recordó la supuesta vinculación de su familia con la investigación de los Panama Papers y le lanzó otro dardo al acusarla de tener una empresa operada con presuntas irregularidades. Tanta era la insistencia para que contestara que hasta le ofreció “regalarle” de su tiempo” en el reloj.

Ante la amplia ventaja que muestra Sheinbaum en las encuestas, Gálvez decidió insistir en las críticas a la oficialista por su falta de independencia y la acusó estar controlada por López Obrador, quien llegó al poder en 2018 y dejará el cargo en octubre.

Las calumnias de la candidata del PRIAN

Sheinbaum replicó rápidamente al indicar que el “único narcogobierno que ha existido declarado es el del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) del Partido de Acción Nacional (PAN)”, partido que forma parte de la coalición liderada por Gálvez.

Por su parte, y durante todo el debate, Sheinbaum evitó referirse a su rival por su nombre y se limitó a dirigirse a ella como la “candidata del PRIAN”, en referencia a la suma de los partidos tradicionales mexicanos el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN.

Parca, Sheinbaum no se enganchó, le dijo que lo de los primeros casos ya estaba discutido y resuelto; ignoró lo del agua y aclaró que lo de la empresa “tenía 30 trabajadores y era de su padre, “y mi papá ya falleció”.

Otro anzuelo ya en materia personal que lanzó la exjefa delegacional en Miguel Hidalgo a su homóloga en Tlalpan, fue cuando le recordó el caso de su exesposo Carlos Imaz, sorprendido en el intercambio de dinero con el empresario argentino Carlos Ahumada. “Esta foto es tu marido robando dinero, este sí es un delito”, le dijo. Sheinbaum le respondió tajante: “ese tema pasó hace muchisísimo tiempo y ya quedó aclarado”.

La morenista evadía los ataques viendo a la cámara con rostro de sorpresa, moviendo la cabeza en negativa y los brazos como preguntando “¿Qué es esto?”, pero cuando su contrincante le preguntó, dos veces, como lo hizo en el debate pasado, si va a investigar los presuntos actos ilegales de los hijos del presidente López Obrador en torno a la construcción del Tren Maya, repitió su respuesta: “que ponga su denuncia”. Como en el debate pasado, Sheinbaum no defendió a los hijos del presidente.

La exjefa de Gobierno de Ciudad de México insistió en los logros del presidente López Obrador y prometió continuar en la agenda del actual mandatario.

“Antes se apoyaba a los de arriba. Ahora se apoya a los de abajo (…) El neoliberalismo fracasó”, agregó.

Álvarez Máynez, ni huele ni hiede

Aunque los candidatos son tres, el cara a cara acabó siendo una confrontación casi exclusiva entre Sheinbaum y Gálvez, ya que el tercer aspirante, Álvarez Máynez, del opositor Movimiento Ciudadano, pasó casi desapercibido.

Apenas logró incluir referencias a un país multicultural en el que “el español no es la única lengua” y donde las energías renovables deberían ser claves para el desarrollo económico del país.

Acabó su intervención leyendo una lista de deseos y peticiones políticas de su hijo de cinco años.

Gálvez intensificó sus ataques al señalar múltiples fallas en la gestión de infraestructura de Sheinbaum, especialmente destacó el colapso de la Línea 12 del Metro, el desplome en el Colegio Rébsamen y accidentes en la construcción del Tren Interurbano.

“Pues hablemos del Metro porque aquí la candidata de las mentiras, pues dice que no tiene nada que ver en la caída, DNV la empresa que ella contrató, fue clara que la cuarta causa de raíz, por la caída fue la falta de mantenimiento aquí, hay un oficio donde año y medio antes le advierten que en esa zona está fallando la estructura señora de las mentiras. Se te cayó un colegio porque no aplicaste la protección civil. Se te cayó el metro por falta de mantenimiento. Se te cayó el Tren Interurbano porque contrataste a una empresa patito tú no vas a ser presidenta se te caería el país”, aseveró Xóchitl Gálvez.

Claudia Sheinbaum respondió a estas acusaciones señalando que los incidentes mencionados ya habían sido esclarecidos y criticó el uso político de estas tragedias. Además, enfocó parte de su réplica en destacar sus esfuerzos de infraestructura durante su carrera.

Sheinbaum acusó a Gálvez de corrupción y señaló logros en infraestructura bajo su gestión que incluyen carreteras, aeropuertos y desarrollos portuarios diseñados para mejorar la competitividad frente a Estados Unidos.

Momentos después, Sheinbaum relacionó la gestión de Gálvez como jefa delegacional en Miguel Hidalgo con contratos ilícitos.

“Vamos a hablar más todavía de la ‘priandilla inmobiliaria’ cuándo fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo aprobó en esta plaza tres pisos ilegales a cambio de contratos ilegales para su empresa aquí la única que dañó al medio ambiente y extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta”, afirmó Sheinbaum.

Gálvez contraatacó etiquetando igualmente a Sheinbaum como “narco candidata”: “Yo le podría decir narco candidata verdad, porque no es cierto, ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la ciudad de México por qué no los demolió entonces de aquí en adelante narco candidata”, replicó Gálvez. (Con información de agencias)