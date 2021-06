México.- Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, el partido en el poder, confirmó este martes que el Senado deberá ratificar a Roberto Salcedo como el nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), luego de que fuera propuesto esta semana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de Irma Eréndira Sandoval.

“Recuerden ustedes que de acuerdo con la Constitución, el Senado de la República tiene que ratificar al nuevo Secretario. Él no puede tomar posesión como Secretario; podrá hacerlo como encargado del Despacho, pero hasta en tanto el Senado no lo ratifique, no podrá tomar posesión como Secretario”, expresó en entrevista con medios Monreal.