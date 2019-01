Sentencian a Omar “El Gato Ortiz” a 75 años de cárcel por secuestro

Madrid, (Notimex).- Real Madrid presentó este lunes en el estadio Santiago Bernabéu al mediocampista Brahím Díaz, quien llega procedente del Manchester City de la Premier League de Inglaterra.

El malagueño de 19 años es una de las figuras de las selecciones juveniles de España y llega a la “casa blanca” con un contrato hasta 2025 y usará el número ‘21’.

“Cuando me dijeron de venir al Madrid no me lo pensé. Las tres opciones eran jugar aquí, quiero triunfar y tengo hambre de jugar y quiero aportar algo”, comentó Díaz en su primer día como jugador “merengue”.