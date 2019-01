SEP no ha dado nombramiento a González de la Vega: Pablo Amílcar

México.- Ciudadanos del puerto de Acapulco denunciaron prepotencia y lentitud en el proceso para tramitar una licencia de conducir.

En entrevista, José Antonio García pidió a la presidenta Adela Román Ocampo para que agilice los trámites en el Ayuntamiento y no haga perder tanto tiempo a los interesados.

“Estoy desde las 8 de la mañana para hacer el trámite y no me han podido ni tomar los datos, la señorita de la ventanilla solo me está condicionando la licencia”, detalló.

“Primero me hicieron ir al banco, ya fui y pagué, pero le dijeron que no me la diera y no sé quién le haya ordenado esto”, agregó.

Otro usuario, formado en la fila, reclamó que “no se vale que hagan esto, pero esto lo hacen porque quieren salir temprano a las 3 de la tarde para no trabajar”.

Los usuarios se encontraban realizando una fila desde las 8 de la mañana mientras que ya era la una de la tarde y no les tomaban sus datos.