“Ser campeón mundial mi máximo sueño”: “Baby” Juárez enfrentará a japonés

Bogotá.- El mediocampista colombiano Edwin Cardona se despidió del Boca Juniors, a través de su cuenta de Twitter, y regresa a la liga mexicana de futbol para la temporada de 2019 con el Pachuca.

Cardona se despidió de los aficionados “Xeneizes”, a través de un comunicado en sus redes sociales, después de permanecer año y medio en el Boca Juniors, donde no tuvo la continuidad que él y sus representantes esperaban.

“Mi ciclo con Boca llega a su final. Quiero darle las gracias a esta gran institución que me acogió durante este tiempo y donde crecí mucho como futbolista y como persona. Me quedo con el cariño de la gente, me quedo con la manera como se vive el futbol en boca, es algo indescriptible que se siente cada vez que entré en la bombonera”, afirmó.

Señaló que se abrió “una nueva oportunidad que afrontaré con el mayor compromiso y donde espero poder aportar todo lo que aprendí durante este tiempo. Los futbolistas somos personas que vamos cambiando de equipo y si bien somos profesionales de este lindo deporte, no puedo ocultar que dejo en este club un pedazo de mi corazón”.

“Dejo grandes amigos y hermanos. Y no es un adiós sino un hasta luego, feliz Navidad para todos los bosteros, Dios los bendiga siempre”, señaló Cardona, quien regresa a la liga mexicana.

El centrocampista llegó a Boca Juniors en julio de 2017, procedente del Monterrey, de donde no quería salir, y por su paso en la liga argentina jugó en 20 partidos 2017-2018, con cuatro goles, y el más recordado fue uno que marcó de tiro libre al River Plate.

Notimex