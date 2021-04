ENTREVISTA. PRIMERA PARTE.- Sergio Peñaloza Pérez, presidente de la asociación civil México Negro, es candidato a diputado federal por la vía plurinominal de Morena, en la acción afirmativa afromexicano, lleva más de 20 años luchando por la visibilización de los pueblos negros del país y hoy tiene la oportunidad de influir desde el Congreso de la Unión para que aterricen programas dirigidas a esta población.

Licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Guerrero, su labor por el reconocimiento constitucional de la población negra en el país, ha sido reconocida por diversas instituciones públicas.

En 1997 fundó la asociación civil México Negro, desde la que promueve el respeto y reconocimiento de los derechos de los hombres y mujeres negras, así como de los afrodescendientes y afromexicanos.

¿Qué significa para ti que después de casi 25 años de lucha por el reconocimiento a la población negra, ahora seas candidato a diputado federal como acción afirmativa de los pueblos afromexicanos?

-Para mí representa un avance en cuanto a la lucha que hemos dado desde 1997. Primero con la convocatoria del Padre Green, de Trinidad y Tobago, que radicó por cerca de 30 años en las costas de Oaxaca, muy cerca de Cuajinicuilapa y que fue quien nos motivó para poder organizarnos. Desde el primer encuentro (de pueblos negros) hasta el más reciente, hemos oído, una denuncia, una lamentación, más que nada como una manera de expresar una preocupación de la gente que ha sufrido maltrato, como los que se van a Estados Unidos y han sido deportados a Centro América, a pesar de argumentar y demostrar que son mexicanos, los han deportado a Centro América, argumentando que en México no hay negros”.

Derechos humanos violados

Peñaloza afirma que esta situación es muy triste en el país, donde “las corporaciones policiacas mexicanas han detenidos e interrogado a afrodescendientes de estas comunidades y les han dicho que se identifique, y cuando sacan su credencial de elector, les dicen que eso no garantiza que sean mexicanos, porque muchas veces las compran, y luego aparte les cuestionan de quiénes son sus gobernantes, los han puesto a cantar el himno nacional”.

“De manera inmediata se ve la violación a los derechos individuales, la violación al libre tránsito. Por otro lado vemos el gran desconocimiento que hay de la existencia de la población negra como componente de esta sociedad mexicana”, señala.

Sergio Peñaloza asegura que todas estas vejaciones de que son victima la población negra en México, lo llevó a tener como prioridad la lucha por el reconocimiento constitucional.

Atribuye que estas conductas contra la población negra de México refleja dos cosas: “primero la intención de borrarnos, de negarnos, y la otra es el verdadero desconocimiento de nuestra historia, desde la llegada del periodo virreinal en calidad de esclavo, pero hay que precisar, que los africanos no eran esclavos, los esclavizaron y desde ahí devino el mal trato hacia esta población”, explica.

Lucha por la visibilización

Peñaloza dice que hay una falsa idea de que los negros son flojos, agresivos y matones, ya que solo se hace con el objetivo de descalificar al negro y “no reconocerles las contribuciones que han tenido para la sociedad mexicana”.

Puntualizó que por la ceguera de las instituciones, los oídos sordos de los políticos y gobernantes, decidieron ser ellos los que emprendieran la batalla por el reconocimiento constitucional y la “lucha por la visibilización e inclusión de nuestras demandas”.

“Si bien han llegado negros a gobernar no han ido con ese compromiso de su cultura, de su etnia, no han ido con un compromiso de un movimiento que están luchando por el reconocimiento de los afrodescendientes, sino han ido más que nada por cuestiones partidistas, buscan complacer los intereses de su partido y no de su etnia y comunidad”.

El activista dijo que el reconocimiento en 2019, en la Constitución Política Mexicana, no se debió a ningún político o gobernante, sino a la organización de los pueblos negros del país, porque fueron ellos los que organizaron, planearon y participaron en los foros y diálogos para lograr este triunfo histórico.

Mencionó que desde el 2013, en Oaxaca, reformaron la Constitución local y reconocieron a la población afrodescendiente.

-¿En Guerrero ya está reconocida?

“En Guerrero lo hicieron en 2014 y en la Ciudad de México en el 2017, en la Constituyente, sin embargo, las tres entidades federativas que tienen más tiempo de haber reformado su constitución con el reconocimiento de su población afrodescendiente y recientemente la Constitución federal, no hay grandes avances”. (Continúa)