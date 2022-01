Trendy.- Sergio Mayer podría unirse a la lista de artistas mexicanos que han tenido o tendrán su propia serie de televisión. El actor confesó ante un grupo de reporteros que no descarta la idea de realizar una serie de Garibaldi y revelar las difíciles situaciones que vivieron durante la existencia de la banda.

La reunión de la banda que interpretó canciones como La Ventanita, Que Te La Pongo o Dame Un Beso fue en semanas pasadas durante una sorpresiva participación en la exitosa gira de Ari Borovoy y Bobo Producciones los 90′s Pop Tour; ahí aseguró que platicaron al respecto:

“El día que nos reunimos en ese evento, estuvimos platicando muchas anécdotas que pasamos, cosas fuertes que nadie sabe, que vivimos a nivel personal, pareja y grupo. Cosas muy divertidas, viajes extraordinarios”, comenzó a contar.

Para el también actor de telenovelas como Fuego En La Sangre, La Fea Más Bella o Hasta Que El Dinero Nos Separe la serie sería todo un éxito gracias a que hay muchas historias sumamente impactantes que sus fans más leales posiblemente sí reconozcan pero las nuevas generaciones u otro tipo de público no; por lo que traer todo de manera gráfica podría ser un gran acierto para la televisora o plataforma de streaming que se ofrezca a crearla y producirla.

El padre de Sergio Mayer Mori aseguró que en ella podría verse una situación aterradora que la banda vivió en una ocasión que fueron secuestrados en un país de Centroamérica, del cual no logró recordar con exactitud pero el periodista de espectáculos Horacio Villalobos en Venga La Alegría aseguró que se trataba de Perú, según información que él ya tenía:

“Incluso sufrimos un secuestro en uno de los países por unas personas que no nos dejaron salir, literal secuestrados con armas y todo para irle a cantar a una persona y son cosas que nunca hemos dicho. No quiero equivocarme de país, recuerdo que fue en Centroamérica, pero mis compañeros tienen más frescos esos datos y ahí salió. Efectivamente nos rodearon la camioneta y no nos dejaron salir hasta que le fuéramos a cantar a una persona”, reveló.

El esposo de Issabela Camil aseguró que él y los demás integrantes de la agrupación vivieron anécdotas increíbles como cuando cantaron ante el rey de Marruecos, su actuación en Viña del Mar y aquella ocasión donde Carlos Vives fue telonero en una de sus presentaciones.

“Un día fuimos a cantar a Colombia a una quinceañera y en aquel tiempo nos abrió Carlos Vives, y nosotros lo veíamos desde el cuarto del hotel y nos gustó mucho la música, pero todavía no era el fenómeno que llegó a ser”, confesó.

El actor fue cuestionado sobre la salud de Pilar Montenegro después de que Ana María Alvarado confesó en Sale el Sol que se trataba de ataxia y que era algo hereditario:

“Ella está bien, ella se retiró de los medios, se retiró desde hace mucho tiempo, ha sido congruente con lo que dijo y que yo sepa, no me consta que esté mal. Un día fuimos a comer hace como un año, fuimos a Polanco, subimos una foto y todo y la vi perfectamente bien, no les puedo yo confirmar eso porque sería muy delicado y si ella no lo dice, tengo que ser muy respetuoso”, comentó.

Tras su exitosa participación en la Arena Ciudad de México el pasado mes de noviembre del 2021, los fans de la agrupación han comentado en redes sociales que la idea de una serie sí sería un éxito. En este año Gloria Trevi tendrá su bioserie, siendo una artista más que realiza este formato.

Fuente: Infobae