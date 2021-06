Villahermosa, Tabasco.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este jueves en que si hay elementos acusatorios contra el ahora director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, de ser investigado por la DEA, “adelante, nosotros no vamos a proteger a nadie, no puede haber impunidad, pero también que se vaya aclarando”.

“Son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no tienen fundamento, es mucha carga ideológica, política, sin argumentos, pero también no está mal, no está prohibido publicar, como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal”, .