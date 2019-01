Si las mujeres gobernaran el mundo no sería tan violento, opinó Banderas

México.-En una entrevista, el actor español, Antonio Banderas, aseguró que “un mundo gobernado por mujeres sería menos violento”.

Antonio Banderas, rebasó la barrera de las 100 películas y ha cosechado el éxito con su papel de Pablo Picasso, en la cinta biográfica del pintor, por el que fue nominado a los Globos de Oro.

Sin embargo, Banderas no se detiene ahí; en marzo se estrenará Dolor y Gloria, la nueva película de Pedro Almodovar.

Primeras imágenes de "Dolor y Gloria". First pictures of #DolorYGloria #PedroAlmodovar https://t.co/Br2P5tt3yx pic.twitter.com/tal5EJtkmp

Banderas hizo un repaso de su carrera en la edición más reciente de la revista GQ, donde detalló qué ha impulsado su éxito y analizó el lugar que ocupan las mujeres en el mundo.

El amor es lo que nos mueve a hacer cosas. Morirme no me da miedo. Lo que me da miedo es pararme, cansarme, agotarme. ¡Tengo tantas cosas por hacer!”, comentó el actor espalol, de 58 años de edad.