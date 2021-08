México.- Unos 300 maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retuvieron por segundo día consecutivo la camioneta del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se dirigía a Motozintla, Chiapas, en la frontera con Guatemala, para supervisar programas sociales.

Al igual que hicieron el pasado viernes, lo que le impidió llegar a su conferencia matutina en Tuxtla Gutiérrez, reiteraron su exigencia de que el gobierno federal reinstale una mesa de diálogo para que se solucionen sus demandas.

De acuerdo con la versión publicada este sábado por el diario El Universal, los maestros negaron ser parte de “una mafia de la derecha” y pidieron al presidente que se bajara de su camioneta Suburban y escuchara sus demandas, a lo que el mandatario se negó.

Según el periodista Pedro Villa y Caña, tras pedirle la reinstalación de la mesa del diálogo, el presidente bajó la ventanilla de su camioneta y les dijo: “Si no hay respeto, no”, a lo que un maestro respondió que la autoridad no los respeta a ellos, porque desde hace nueve meses no hay diálogo.

Acusaron al gobernador del estado, Rutilio Escandón, de actuar de forma contraria a la voluntad expresada por el presidente: “como si el gobierno del estado estuviera sobre el gobierno federal”.

“Estamos exigiendo la reinstalación de la mesa. ¿Qué planteamos? La solución de la caja de ahorro, es un recurso de los trabajadores, de los cesados. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos pidiendo otra cosa y es falso cuando dicen que es una mafia o que estamos apoyando a la derecha ¡Jamás! porque nosotros venimos desde abajo, somos hijos de obreros, de comerciantes, de obreros, de comerciantes, de indígenas”, dijo un maestro por el megáfono.

Así respondió AMLO a integrantes de la CNTE que mantienen un bloqueo que impide su traslado a su conferencia matutina:



"No voy a ceder a tus chantajes… "



Los integrantes de la CNTE responden que "él si puede hablar pero no hay nadie que le pueda decir" pic.twitter.com/6LPw2vtNeI — Carlos Torres 🇲🇽 (@CarlosTorresF_) August 27, 2021

Aseguró que los maestros de la CNTE no están en contra del proyecto de nación del gobierno y que muchos de ellos apoyaron su campaña. Luego de la manifestación, que duró aproximadamente media hora, los docentes dejaron pasar la camioneta del presidente.

Mediante su cuenta de Twitter, el presidente López Obrador reconoció el bloqueo de la CNTE, aunque dijo que también los saludaron simpatizantes de la 4T.

El pasado viernes, el presidente fue retenido por más de dos horas, tanto por maestros de la CNTE, como por normalistas, trabajadores de la salud despedidos y familiares de presos, afuera de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde fue la conferencia matutina, a la que no pudo llegar el mandatario.

Visiblemente molesto, el presidente esperó en su camioneta, resguardado por su equipo de seguridad, mientras se lanzaban diferentes exigencias con megáfonos. “Hoy no hay mañanera”, le advirtieron quienes protestaban.

“No voy a ceder a tu chantaje… Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, reviró el mandatario a los maestros.

Entre los reclamos está un regreso a clases “seguro” el próximo lunes.

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron incluso una especie de conferencia de prensa al lado de la camioneta del presidente, en la que llamaron a un “diálogo y respuestas concretas”. Lo que pidieron es “una mesa de atención directamente con él”.

La conferencia matutina comenzó sin la presencia de AMLO y con el gobernador Rutilio Escandón. Desde su camioneta, López Obrador grabó un video en el que dijo que “el presidente no puede ser rehén de nadie”, que no cedería a chantajes ni se sometería a los intereses de un grupo.

“Esto no lo puedo permitir porque no puede el presidente ser rehén de nadie (…) yo no puedo someterme a ningún grupo de interés creado”, dijo. “Tengo mi conciencia tranquila y por dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes“, agregó.