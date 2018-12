Sicarú el auto de cero emisiones contaminantes creado por mexicanos

México, (Notimex).- Sicarú es el prototipo de un vehículo de cero emisiones de gases de efecto invernadero que hace honor al significado de su nombre en zapoteco: lo mejor o más bello.

Su diseño a cargo de científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), se basa en el uso de hidrógeno como fuente primaria de energía.

Este modelo desarrollado en el Departamento de Química es una muestra de que el uso de energías alternas aplicadas al transporte, se perfila como una nueva opción para evitar la generación de estos gases responsables del cambio climático.

“Es un transporte libre de contaminantes, no hay emisión de dióxido de carbono (CO2), se produce una energía eléctrica limpia, es un sistema amigable con el medio ambiente, no hay gases, no hay ruido”, destacó Omar Solorza Feria, responsable técnico del proyecto.