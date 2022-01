Trendy.- Sidney Poitier, la primera gran estrella afroestadounidense de Hollywood, falleció a los 94 años de edad, confirmó el viceprimer ministro de Bahamas.

El célebre actor se convirtió en la primera estrella negra nominada a un premio de la Academia con The defiant ones (Fugitivos) de 1958 y, seis años después, fue el primero en ganar el Oscar a Mejor actor por su actuación en Lilies of the field (Los lirios del valle), de 1963.

Poitier alcanzó la popularidad generalizada con una serie de papeles innovadores en un momento de gran tensión racial en EU en los 50 y 60.

Equilibró el éxito con el sentido del deber de elegir proyectos que abordaran el fanatismo y los estereotipos, incluidos sus clásicos de 1967, Adivina quién viene a cenar, En el calor de la noche y Al maestro con cariño.

Poitier fue galardonado con un Oscar honorífico en 2002 por sus “actuaciones extraordinarias” y su “dignidad, estilo e inteligencia”.

Diferentes figuras lamentaron la pérdida. “No hay palabras para describir cómo su trabajo cambió radicalmente mi vida”, dijo Viola Davis. Mientras que Oprah Winfrey agradeció haberlo conocido en lo personal y profesional: “Tenía un alma enorme que siempre apreciaré”, publicó.

Entre otros artistas que lo recordaron destacaron Lupita Nyong’o, Morgan Freeman y Samuel L. Jackson.

