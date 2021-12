Salud.- Comienza el 2022 y empieza también la carrera contrarreloj para ver quién gana: la báscula o tú. Esa competencia a veces se hace por caminos muy tenebrosos que lo único que hacen es ponerte el pie y regresar al punto de partida. Pero para que eso no suceda, debes repensar los pasos hacia la meta, por ello palabras como dieta, gimnasio o “tengo que”, “debo de”, será mejor eliminarlas del diccionario.

La mente juega un papel muy importante en el proceso, por lo que debes ser cuidadoso con lo que piensas, ser más positivo y mantener siempre arriba la motivación para que no renuncies, pero para ello también deberás hacer más sencillo el recorrido. Así que aquí te presentamos consejos para que sea más fácil cumplir el propósito de Año Nuevo.

Baja de peso

El secreto está en redirigir mentalmente los procesos. Desde que escuchamos la palabra “Dieta” nuestro cerebro ya está haciéndose pesado el camino y piensa en abandonar al final del camino, más cuando no se tiene la mejor motivación posible. Lo mismo pasa con las personas que se obligan a ir al gimnasio o hacer ejercicio a la fuerza. Por ello estos consejos que te harán la vida más simple.

Mejora tu alimentación

Sí entras a algún régimen de alimentación lo más probable es que cuando veas algún resultado te confíes, regreses a la comida de antes y rebotes incluso con más kilos de los que bajaste, por ello no hagas dieta y mejor redefine tus hábitos alimenticios. Es decir, si antes cenabas tacos o comida chatarra en las noches durante la semana, mejor sólo elige un día del fin de semana para darte ese gusto, pero de preferencia más temprano y en menor cantidad.

A la par, mejora los alimentos que comes: más verdura, más agua natural, más proteína, menos harina, menos dulces procesados, adiós refrescos y no te saltes comidas. Estos hábitos se irán formando poco a poco, comiendo rico, sin dejar de comer lo que te gusta, pero sin abusar.

Algo que te guste hacer

¿Te pesa levantarte temprano para ir al gimnasio o a correr? No lo hagas. Si te queda mejor en la tarde o en la noche hacer una actividad que te guste como nadar, bailar o hacer rutinas en casa, hazlo. Es preferible que seas constante en algo a que te dediques temporalmente a algo que no te gusta, porque seguro lo abandonarás pronto.

Motivación

¿Hay una persona que te gusta y quieres que te vea con mejor físico? ¿Quieres ponerte ese pantalón, vestido o prenda que te encanta? ¿Quieres tener mejor salud para evitar enfermedades? Todo esto es válido. Puedes hacer un tablero de motivación, una libreta donde anotes frases, fotos de cómo quieres verte o en redes sociales también guarda algunas ideas que puedes rescatar cuando cumplas tu objetivo.

Mídete

Es muy sano que registres tus avances, que te midas y apuntes tus medidas, pero no que lo hagas diario o ene cantidad de veces al día porque eso te va a obsesionar y durante el día el peso suele cambiar, así que lo recomendable es ir con un especialista a registrar tus medidas o que tú mismo las anotes pero una vez a la semana. Puede ser los lunes o los vienes en la mañana antes del desayuno, pero siempre debe ser a esa hora para que no se mueva mucho tu peso en distintos rangos del día.

Tentaciones

Sí, es complicado, pero sirve mucho que tus sentidos no tengan contacto con lo que te puede hacer caer en la tentación. Evita salir a lugares de comida en la noche, prepara comida para el trabajo y no comas en la calle. Esos son algunas alternativas para que no caigas y des pasos hacía atrás.

Con estos consejos seguro será más llevadero el proceso y podrás conseguir resultados más rápidos y sin tanto esfuerzo.

Fuente: El Heraldo