Sin Guardado ni Lainez Betis vence al Real Sociedad en la Copa Rey

México.-Nos quedamos con las ganas de ver el debut de Diego Lainez. Quique Setién no le dio la alternativa y tendrá que esperar hasta el próximo duelo liguero (domingo 05.00h) contra el Girona para tener otra oportunidad.

El que tampoco estuvo fue Andrés Guardado, no convocado por unas molestias físicas.Imanol ya no puede presumir de contar todos sus partidos en Anoeta por victorias y buena culpa de ello la tiene Loren, que se quitó un peso de encima con un gol y una asistencia y dio la clasificación al Betis. El equipo txuriurdin estuvo unos minutos por delante en la eliminatoria, pero se quedó fuera de la Copa.

En el partido de dos equipos que querían tocar, que apostaban por mimar el balón desde la zaga, el Betis acabó siendo más efectivo cuando el partido se abrió y hubo más llegadas a las áreas. Porque en la primera media hora, apenas las hubo.

Un cabezazo fallido de Merino, con todo a favor en el área pequeña, fue el único aviso en ese periodo.Pero en el 35′ llegó el punto de inflexión. Un disparo de Tello que detuvo Moyá abrió las hostilidades. Januzaj respondió poco después con un tiro manso y Canales, en la tercera llegada, sí acertó con la red después de un gran pase de Loren, rodeado por tres rivales.

El gol obligaba a la Real a ganar el partido y su respuesta llegó rápido en un balón que Zubeldia bajó de cabeza y remató de volea ante un sorprendido Joel. Por cierto, en una acción que supone el único pero a Loren, que en el área propia no se maneja tan bien como en la rival.Ese tanto dio aire a los locales, que comenzaron la segunda mitad con una marcha más.

Y fruto de ello llegó en el 61′. Joel despejó un balón a la banda, el recogepelotas estuvo rápido para que se sacase rápido de banda y Januzaj sirvió para que Merino, esta vez sí, cabecease a gol. Y de nueva, como en la primera parte, hubo respuesta rápida. Sólo ocho minutos después, Loren volvía a aparecer para marcar tras un pase de Barragán desde la derecha.Esta vez, la Real ya se quedó sin respuesta. Cercó el área de Joel, tuvo oportunidades -Sandro, en el 93′, tuvo un remate con Joel fuera del área que mandó muy alto-, pero no llegó a acertar.

