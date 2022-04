Guerrero. Análisis– Aparte de los grupos del crimen organizado, Guerrero está dominado por las mafias del llamado sindicato de trabajadores únicos al servicio del estado (Suspeg), sus eternos líderes se han enriquecido a costa del chantaje a los gobiernos en turno, todas y todos tienen a sus familiares como aviadores en las nóminas del gobierno, protegen la apatía laboral, el mal servicio y la deslealtad a la institución que les da de comer.

Este día, ese sindicato cerró y paralizó de manera criminal la procuración de justicia en Guerrero. Una parálisis que beneficia a los grupos de la delincuencia en el estado, porque desde el inicio mandaron el mensaje de que no querían militares a cargo de la Fiscalía. El nombramiento de una fiscal militar en Guerrero fue una sugerencia del presidente de la República a la gobernadora.

Una líder sindical de nombre Socorro Sánchez, al no conseguir beneficios personales que buscaba, hizo eco de esta exigencia de los grupos criminales y comenzó una compaña contra la fiscal general, la teniente Sandra Luz Valdovinos y su equipo porque no ha permitido la corrupción y los mismos tratos que antes había con los fiscales civiles y corruptos.

La líder sindical logró convencer a la dirigencia estatal del Suspeg para que la apoyaran a cerrar y exigir la destitución de la fiscal con base a impresiones y supuestos inventados por su odio hacia los militares.

El sindicato pretende enfrentar a la gobernadora Evelyn Salgado quien nombró como titular a la teniente Sandra Luz derivado de una política nacional que busca recuperar las fiscalías tomadas por el crimen organizado y la negligencia criminal de los trabajadores. Guerrero aparece en los últimos lugares de eficacia en la procuración de justicia debido a que los sindicatos se oponen a la transformación porque eso implica trabajar, mejorar más como es ahora el caso.

El pecado de la fiscal general y su equipo, es haber comenzado una depuración de las conductas nocivas, la corrupción y la falta de voluntad de trabajo de las y los trabajadores. Conductas podridas que se reflejan en el daño a las y los ciudadanos que reciben malos tratos, pésimo servicio y dilación en sus trámites porque el personal sindical se niega a mejorar en su trabajo, de estas conductas los ciudadanos mismos son testigos.

Se afirma que Socorro Sánchez, líder sindical, pretendía beneficios personales a base del chantaje porque los supuestos derechos que se dice violados, de ninguno exhibe pruebas contundentes que vayan más allá de chismes y dichos escritos en cartulinas fosforescentes.

La lideresa estaba acostumbrada, como siempre lo había hecho, de presionar a los anteriores fiscales civiles y corruptos para lograr beneficios personales, pero como ahora no lo consiguió, comenzó una campaña de chismes y azuzamiento en contra del equipo de la fiscal acusándolos de acoso laboral, entre otras cosas más que se le ocurrieron, sin presentar ninguna prueba que sea prueba.

El sindicato no presentó ninguna demanda laboral o queja ante la junta local de conciliación antes de llegar a la toma de instalaciones. Simplemente se lanzó a paralizar una institución clave que es parte de la contención de la violencia criminal que azota diariamente a Guerrero.

Con base a chismes y a impresiones, el Suspeg dejó a los guerrerenses sin procuración de justicia solo porque una de sus líderes no quiere que haya militares a cargo de esa institución. Tampoco el crimen organizado lo quiere.

En términos reales no existe ninguna falta creíble que haya cometido la fiscal y su equipo contra el personal que labora en esa institución. Lo que hay son las exigencias básicas que en cualquier parte se les hace a los trabajares, cumplir con los horarios laborales y cumplir bien. No corromperse pidiendo dinero a los ciudadanos que llegan a tramitar algún caso; no robarse las cosas de la institución; es decir, a estas exigencias básicas de comportamiento les llaman acoso laboral.

El punto es que el Suspeg le ha facilitado el trabajo al crimen organizado al paralizar este día las actividades de la Fiscalía de Guerrero. El exigir la renuncia de la fiscal y su equipo, obedece a las pretensiones de los grupos criminales de Guerrero que han perdido control de esa fiscalía desde la llegada de los militares.