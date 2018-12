“Sólo un buen muro a la antigüita funciona”: Trump

Washington.- El presidente Donald Trump señaló hoy que aceptaría el financiamiento para un “muro” o “barreras”, al iniciar la segunda jornada del cierre parcial del gobierno federal por sus diferencias con los demócratas para financiar un muro fronterizo.

“La única forma de evitar que las drogas, las pandillas, el tráfico de personas, los elementos criminales y muchas otras cosas lleguen a nuestro país es con un muro o una barrera. Los drones y todo el resto son maravillosos y muy divertidos, ¡pero es solo un buen muro a la antigüita funciona!”, escribió este domingo en su cuenta de Twitter, tras verse forzado a cancelar sus vacaciones de fin de año en West Palm Beach.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2018