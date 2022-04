Entretenimiento, AP.– “Sonic the Hedgehog 2” subió rápidamente a la cima de las listas en su primer fin de semana, ganando la impresionante cantidad de $71 millones según estimaciones del estudio el domingo.

La secuela clasificada PG de Paramount superó fácilmente a la otra gran novedad del fin de semana, “Ambulance” de Michael Bay, que fracasó en los cines.

“Sonic 2”, que trae de regreso al director, los escritores y el elenco de la primera película, incluidos James Marsden, Jim Carrey y Ben Schwartz, quien da voz al personaje azul del videojuego, se estrenó en 4234 lugares y de hecho superó el primer fin de semana de su predecesor.

El primer “Sonic the Hedgehog” se inauguró durante el fin de semana festivo del Día de los Presidentes en febrero de 2020, ganando $ 58 millones en sus primeros tres días.

“El patrón normal a nivel nacional es que las secuelas decaen un poco”, dijo Chris Aronson, presidente de distribución nacional de Paramount. “Pero ciertamente nos resistimos a esa tendencia”.

Que una secuela se abra un 22% por encima de la primera, agregó Aronson, es “bastante notable”.

“Sonic 2” recibió críticas positivas de los críticos y el público se mostró aún más entusiasta. Le dieron al híbrido CG/acción en vivo una fuerte “A” CinemaScore.

“Los cineastas hicieron un gran trabajo al estar al servicio no solo de la audiencia en general, sino también de los fanáticos de Sonic”, dijo Aronson. “Muchos sienten que es una película mejor y más grande que la primera”.

Es un fin de semana importante no solo para la franquicia de “Sonic”, sino también para las películas familiares con clasificación PG. El analista senior de medios de Comscore, Paul Dergarabedian, dijo que una de las grandes preguntas de la pandemia era si las familias regresarían a las salas de cine con opciones de visualización aparentemente ilimitadas disponibles en el hogar. Según las encuestas a boca de urna, las familias constituían el 58% de la audiencia de “Sonic 2”.

“Ha habido algunos indicios de que querían volver con películas como ‘Sing 2’, pero se ha movido a trancas y comienzos”, dijo Dergarabedian. “Esto dice de una vez por todas que las familias quieren volver. Es un muy buen indicador de lo que vendrá para las películas familiares en 2022 con ‘Lightyear’ y la próxima película de ‘Minions'”.

“Sonic 2” también es el último de una serie de éxitos teatrales de Paramount en 2022, incluidos “Scream”, “Jackass Forever” y “The Lost City”, que todavía se encuentra entre los cinco primeros.

“Gran parte del mérito se debe a nuestros equipos de marketing y distribución”, dijo Aronson. “Hemos sido juiciosos al elegir nuestras fechas y saber quién era nuestra audiencia para cada una”.

Y su próximo lanzamiento podría ser el más grande hasta el momento. “Top Gun: Maverick” se estrena el 27 de mayo.

Mientras tanto, “Ambulance” tuvo un comienzo accidentado en su primer fin de semana. Con una recaudación estimada de 8,7 millones de dólares, se estrenó detrás de “Morbius” de Sony, un 74% menos en el segundo fin de semana y “La ciudad perdida”. El morderse las uñas de Bay sobre un robo bancario fallido fue lanzado por Universal y está protagonizado por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González.

Su tibio lanzamiento resultó ser un dolor de cabeza para muchos. Las críticas no fueron terribles (tiene un 69 % en Rotten Tomatoes frente al 67 % de “Sonic 2”) y, en papel, “Ambulance” parece ser el tipo de espectáculo de gran éxito de pantalla grande que atraería multitudes significativas a los cines.

“Este es un cineasta que siempre será visto como un director de gran éxito, te gusten sus películas o no. El listón siempre está elevado para alguien así”, dijo Dergarabedian. “Pero este es un tipo diferente de película y creo que es por eso que estamos viendo estos números. No es tratar de ser ‘Transformers’. Si el nombre de Bay no estuviera en él, las expectativas no serían tan altas”.

“Sonic 2” no fue el único éxito del fin de semana. El favorito de la crítica de A24, “Everything Everywhere All At Once”, se expandió a nivel nacional en su tercer fin de semana en los cines y ganó $6.1 millones con solo 1,250 pantallas.

“A24 ha hecho un trabajo espectacular al implementarlo en un lanzamiento de plataforma y generar entusiasmo”, dijo Dergarabedian.

La película, dirigida por Daniels y protagonizada por Michelle Yeoh, se expandirá a más cines en las próximas semanas.

Ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en cines de EE. UU. Y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes.