Sonido Gallo Negro tocará la “Cumbia del Borras” en el Vive Latino

México.-Nuestros compañeros del diario El Profeta nos traen información jugosa suministrada por el mismísimo Ministerio de Magia. A partir de hoy, 1 de febrero de 2019, estarán disponibles en el catálogo de Netflix las 8 películas de Harry Potter producidas por Warner.

Los fans llevaban años pidiéndole a la plataforma VOD que trajera al mago adolescente a su catálogo y, por fin, en Netflix han atendido las peticiones. Así que preparad las túnicas, las maletas y coged vuestra lechuza porque tenéis pendiente una maratón de películas de Harry Potter en Netflix.

Las ocho películas de Harry Potter narran las aventuras del joven mago mientras estudia en la escuela Howgarts de Magia y Hechicería. Un mundo de fantasía que se entremezcla con el mundo real de los años 90 aguarda a lo largo de la saga al tiempo que ésta se va volviendo más oscura.

Harry Potter y sus amigos y compañeros Ron Weasley y Hermione Granger vivirán increíbles aventuras desde su llegada a Howgarts en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y es que aunque el mundo mágico está lleno de cosas maravillosas, no es oro todo lo que reluce.

Las películas de Harry Potter están basadas en las novelas escritas por la autora británica J. K. Rowling. Las aventuras del joven mago le han reportado a Rowling innumerables premios por todo el mundo y más pasta que la que tiene un restaurante italiano, pero no de la que se come.

Tanto si has visto ya la saga de Harry Potter en el cine, como si todavía no te has sumergido en el mundo mágico del joven mago y sus amigos.