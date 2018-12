Sonora se paraliza de frío; registra 11 grados bajo cero este domingo

Puebla.-El Congreso del estado plantea una suma de 450 millones de pesos para la celebración de la elección extraordinaria en la que se habrá de elegir al próximo gobernador de Puebla, comentó José Juan Espinosa Torres, presidente de la Mesa Directiva del Congreso local.

En entrevista, señaló que la vípera, en los trabajos de la Comisión de Presupuesto, se trabajó en una propuesta que permita garantizar los recursos para llevar a cabo la elección extraordinaria para gobernador y concejos municipales.

“Hay un estimado, pero se tiene que emitir un dictamen por parte del órgano electoral con el objetivo de tener certeza de los montos que se requieren para organizar la elección”, manifestó.

Refirió que el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Puebla no ha sesionado durante los últimos días, de manera que no ha emitido el estudio técnico para justificar el monto que solicitan, a través de ampliaciones presupuestales, en caso de que se apruebe el presupuesto por el Pleno del Congreso del estado, no sea suficiente.

De igual manera, expuso que a la fecha, para que se lleve a cabo la elección a gobernador en Puebla aún no está definida, pero estiman que podrían ser el próximo 2 de junio.

Lo anterior, dijo, de acuerdo a lo que recomienda en Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a elecciones extraordinarias , “y ojalá la elección de Puebla se empate con la de otros estados o entidades federativas que tienen proceso en el 2019”, indicó.

Espinosa Torres recordó que a partir de la última reforma electoral que se hizo, el INE interviene en la supervisión de todos los procesos electorales.

“No sabemos a qué grado existen esquemas para atraer la elección o simplemente cumplir la parte que les toca como coadyuvantes en la organización del proceso electoral local”, destacó.

El diputado local por el PT agregó que la Comisión de Presupuesto continúa trabajando para sacar un presupuesto que esté alineado a los requerimientos del gobierno federal.

Sólo esperan que el dictamen que se hizo ayer, con la participación de 22 diputados de un total de 41, se apruebe antes de que termine 2018.

El proyecto presupuestal es de 91 mil millones de pesos, y a decir de Espinosa Torres se incrementó en un promedio de 30 por ciento en temas prioritarios como Seguridad; entiéndase Fiscalía, Seguridad Pública, corporaciones de seguridad pública municipal.

Sin precisar el porcentaje, también hubo un incremento a favor del campo, desarrollo social, salud y personas con discapacidad.

