Tech.- Sony ha revelado algunos detalles pertinentes sobre su nuevo dispositivo de realidad virtual para PlayStation 5 en CES 2022, comenzando por confirmar su nombre: PlayStation VR2.

El visor será compatible con la PS5 y con los nuevos controladores VR2 Sense. Tiene una resolución de pantalla de 2000 x 2040 píxeles por ojo, tiene un campo de visión de 110 grados, es capaz de alcanzar velocidades de cuadro de 90 a 120Hz y es compatible con 4K HDR.

El PS VR2 cuenta con seguimiento de adentro hacia afuera, lo que significa que tiene múltiples cámaras integradas para rastrear los movimientos de tu cabeza y de los controladores.

Sony también ha introducido una nueva función sensorial para el dispositivo llamada “retroalimentación de auriculares” que puede hacer que los juegos y las experiencias sean aún más envolventes.

La retroalimentación de los auriculares utiliza un motor incorporado con vibraciones para simular eventos en el juego; por ejemplo, puede imitar la sensación de la frecuencia del pulso elevada de un personaje mientras se esconde de una amenaza o la sensación de objetos que pasan cerca de un personaje.

Revealing Horizon Call of the Mountain, a new story for PlayStation VR2 from @Guerrilla and @FirespriteGames. First details: https://t.co/p3nAWH5G4E pic.twitter.com/AK53DtY72t