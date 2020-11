Guerrero.– Nunca en mi vida había creído en los “ismos”, mucho menos en los sufijos que conciernen a la política. Ni en su forma de sustantivos (doctrinas, sistemas, escuelas o movimientos, como el capitalismo, el socialismo o el neoliberalismo), ni en su forma más, más particular, la que se refiere a actitudes (individualismo, estoicismo, puritanismo, etcétera).

En la actividad política la utilización de estos sufijos no es nueva, pero tampoco ha pasado de moda. En Estados Unidos, por ejemplo, la que dicen es la nación más poderosa, desarrollada y democrática del mundo (aunque ahora lo pongo en duda), hubo un “macartismo”, relativo a la persecución anticomunista impulsada por el senador Joseph McCarthy (1909-1957) durante el periodo de la Guerra Fría.

Pero hoy en día está más que nunca vivo el “trumpismo”: un movimiento de masas ignorantes que agita el fantasma del fraude electoral y que tiene en vilo a una nación de 328.2 millones de habitantes. Populista como es, Trump alimenta con su ego la mentira, la manipulación, las fake news, la violencia y la megalomanía.

Sea cual fuere el resultado de las elecciones en Estados Unidos, es hora de abrir un debate profundo sobre el estado de salud de la democracia mundial, en la que el “trumpismo” es la ideología descerebrada y sin pudor, la neopolítica en la que todo vale, en la que no hay ética, ni moral, sólo intereses sin escrúpulos por obtener el poder. Sin duda, hará falta un arduo trabajo de fortalecimiento democrático para frenar estos indeseables “ismos”.

En México también hemos tenido algunos muy populares “ismos”. Recordarán el “colosismo”, que fue la supuesta corriente democratizadora dentro del PRI, después del magnicidio, en 1994, de su fallido candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Antes de él hubo un fortalecido “salinismo”, cuyo líder, el bautizado “innombrable”, cayó en la defenestración, al menos, de facto, dentro del régimen, aunque nunca dejó de fungir como su estratega.

Y así podríamos nombrar muchos “ismos” más, que vinieron sexenio a sexenio, como el “zedillismo”, el “foxismo”, el “calderonismo” y el “peñanietismo”. Ello aunque en la actualidad no vemos en el espectro ideológico de la izquierda un “amloismo”, como sí tuvimos, en su momento, un “cardenismo”, aquel movimiento que rompió de tajo con el “priismo” y que sentó las bases para que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de la República.

En el estado de Guerrero también se implementaron los “ismos”, sustentados por caciques (que no caudillos), que a su modo tropical y so pretexto de que la entidad es “muy bronca”, se quedaron en el poder por décadas, y aunque la soltaron por momentos, siguen manejando los hilos gubernamentales más relevantes.

Los más contemporáneos “ismos” guerrerenses son el “figueroismo”, el “renejuarismo”, el “aguirrismo”, el “zeferinismo” y el “astudillismo”. Todos ellos con sus características y circunstancias, no solucionaron las profundas y añejas problemáticas y desigualdades de Guerrero. De hecho, las magnificaron, las empeoraron.

Asimismo, muchos de esos “ismos” se fusionaron o se transformaron (es el caso del “figueroismo”, el “renejuarismo” y el “astudillismo”). Otros más desaparecieron casi por completo, como el “zeferinismo”, cuyo líder fue, en su momento, el más popular de los políticos.

Pero como he analizado en otras ocasiones, Zeferino Torreblanca tiró todo su capital político por la borda, y, en su egoísmo de no formar cuadros y liderazgos (él se llamó a sí mismo un “estadista” y un “demócrata”), desaprovechó por completo la oportunidad histórica que la vida y el pueblo guerrerense le brindó. Tan es así que hoy ni una candidatura a regidor ganaría.

En la actualidad se disputan el poder al tú por tú dos grandes corrientes o “ismos”: el “añorvismo”, representado por un político astuto y algo perverso, al cual no se le puede descartar o minimizar, ya que pretende ser el candidato del PRI a la gubernatura y previsiblemente la obtendrá.

Por otra parte está el “morenismo”, que tiene en su interior dos figuras relevantes que abanderan ya sus propios “ismos”. Uno es Félix Salgado y el otro es Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de quien en otros análisis he descrito sus múltiples cualidades y el por qué quiero que sea mi gobernador.

Pero el “sandovalismo” no es advenedizo, ni se construyó al vapor, o porque al ex súper delegado federal se le ocurrió de pronto. Además, dicho “ismo” no se encarna sólo en Pablo, su máximo representante en Guerrero. Viene con la estirpe y la visión de su abuelo y de su padre, sus homólogos. Con la lucha social y perseverante de su madre, Doña Irma. Con el intelecto, el trabajo arduo y honesto de sus hermanos Irma y Netzaí.

Como decía al comienzo de este artículo de opinión, en mis 40 años de vida no había creído en los “ismos”. Pero hoy creo en Pablo, en su familia, en su capacidad, en su honestidad, en su visión, en su humildad, en su trayectoria, en su liderazgo. En su pasión por servir a Guerrero y a los guerrerenses. Por ello, a estas alturas, comienzo a creer, a tener fe en la política. Y hoy más que nunca ¡soy sandovalista!

*El autor es periodista y analista político guerrerense. @CarlosAlvarezMX