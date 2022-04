Trendy.- En los últimos 20 años, tres actores han interpretado a Spider-Man en películas live-action de Sony: el primero de ellos fue Tobey Maguire, después le siguió Andrew Garfield y el tercero y más actual es Tom Holland.

Cada generación ha tenido a su Peter Parker favorito y muchos pueden coincidir o no en quién de los tres ha hecho un mejor papel, pero de lo que algo sí están seguros los fans del superhéroe arácnido es que ver a los tres en pantalla en Spider-Man: No Way Home, fue uno de los mejores momentos de la historia.

Jon Watts hizo posible lo que muchos soñaban desde hace varios años: lograr reunir en una misma película a los tres Spider-Man de las últimas dos décadas gracias a que se alteró la línea temporal y se abrió el multiverso tras un hechizo fallido de Doctor Strange. Esta hazaña en la pantalla grande le ha valido a esta producción convertirse en la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Hasta antes de Tom Holland, Tobey Maguire había sido el único Spider-Man en tener su propia trilogía de películas entre 2002 y 2007, sin embargo, cuando ya se hablaba de una cuarta entrega también dirigida por Sam Raimi, el proyecto simplemente fue cancelado porque no encontró el guion adecuado para el filme. Y entonces se anunció un reinicio, con un actor y director diferentes.

En el caso de Andrew Garfield, únicamente pudo interpretar al amigable vecino de Nueva York en dos cintas (The Amazing Spider-Man 1 y 2), ya que hubo diferencias creativas de Sony, además de que el actor confesó que no le permitieron darle su propio toque al personaje. Mientras que Tom Holland, ha protagonizado -hasta ahora- tres películas: Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home.

Afortunadamente, Jon Watts hizo posible el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los Spider-Man de otras realidades alternas a la de Tom Holland, y sin duda este encuentro fue muy bien recibido tanto por la crítica como por los fans del superhéroe creado por el fallecido Stan Lee.

Spider-Man 4

Evidentemente, tras el arrasador éxito de la última película de Spider-Man, comenzaron a circular los rumores de que estos dos queridos actores volverían en futuros proyectos de Marvel; de hecho, algunos insiders afirman que incluso podríamos verlos muy pronto, en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película que dirige precisamente Sam Raimi y que explorará el multiverso el 6 de mayo, cuando se estrene en los cines de todo el mundo.

Esta secuela es una de las más esperadas porque por fin se habla de que habrá terror y no sólo comedia, además de que se espera sea la cinta con el mayor número de cameos de personajes de Marvel, así que no sonaría descabellado ver quizás a Tobey Maguire en la cinta como una variante de Spider-Man, pues la cinta es dirigida por el hombre que le dio el voto de confianza hace 20 años para interpretar al héroe.

Y, ¿por qué no? La posibilidad que se retome el proyecto de una cuarta película con Tobey ahora está más latente que nunca, sobre todo por una reciente declaración de Sam Raimi a Fandango, pues ahora es un Peter Parker más maduro que formó una familia con Mary Jane, según lo confesó el personaje en la película No way Home.

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange (in the Multiverse of Madness) que todo es posible, realmente cualquier cosa. Amo a Tobey y me encanta Kirsten Dunst. Creo que todo es posible. No sé si Marvel estaría interesado en eso en este momento. Pero suena hermoso”, afirmó el prestigioso director.

Sin duda estas palabras suenan como invitación a que Marvel de verdad valore la posibilidad de una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire, cosa que sin duda emocionó a los seguidores. Aunque, si la Casa de las Ideas no lo considera, Sam Raimi dijo que de cualquier forma le gustaría volver a trabajar con Maguire, aún si fuera con un papel diferente.

Fuente: El Heraldo