AP.- Mundo.– Hollywood cerró 2021 con más fuegos artificiales en la taquilla por “Spider-Man: No Way Home”, que encabezó todas las películas por tercera semana consecutiva y ya figura entre las películas más taquilleras de la historia.

Pero incluso con todo el champán apareciendo para “No Way Home”, la industria cinematográfica se dirige hacia 2022 con muchas razones tanto para el optimismo como para la preocupación después de un año en el que los ingresos totales por boletos duplicaron los de 2020, pero aún están bien lejos de la pre-pandemia. ritmo.

Los cines comenzaron el año en su mayoría cerrados, pero terminaron con un gran éxito. La secuela de Marvel de Sony Pictures “No Way Home” recaudó un estimado de $ 52,7 millones durante el fin de semana para llevar su total de tres semanas a $ 609,9 millones. Eso ocupa el décimo lugar de todos los tiempos en América del Norte. En todo el mundo, ha ganado $ 1.37 mil millones, un total que lo coloca por encima de “Black Panther” y la convierte en la duodécima película más taquillera a nivel mundial.

“No Way Home”, la tercera película independiente de Tom Holland como Webslinger, dio un gran impulso a la recuperación de la taquilla que comenzó en serio la primavera pasada cuando los cines estadounidenses abrieron después de un año de cierres de COVID-19 . Las películas de Marvel dominaron el año turbulento, representando las cuatro mejores películas de 2021: “No Way Home”, “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, “Venom: Let There Be Carnage” y “Black Widow”.