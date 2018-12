‘Stranger Things’ te desea feliz Navidad desde el ‘Upside Down’ | VIDEO

New York.- Los actores Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Sadie Sink, protagonistas de la serie Stranger things, se reunieron en un emotivo video donde envolvieron algunos regalos que darán a “superfans de la serie en todo el mundo”.

Entre risas y bailes, los jóvenes actores se reunieron en el sótano de “Mike” donde, acompañados por un árbol de Navidad y gorros de Santa Claus, empacaron diversos regalos y objetos alusivos a la serie que entregarán a fans del Upside down por todo el mundo.

Asimismo, en el video difundido por Netflix, los chicos opinaron sobre quién es el mejor de la pandilla para envolver los presentes, siendo Sadie la ganadora. Por su parte, Noah sólo se dedicaba a aventar objetos en cajas de cartón mientras Millie pegaba cinta adhesiva en el rostro de sus compañeros.

Para final del clip, Finn decidió mandar un mensaje de felices fiestas a todos los seguidores que han apoyado la serie desde su entreno en 2016: “quiero desearles a todos unas felices fiestas, Navidad, Janucá o Kwanzza, lo que quieran”.

“Mike”, “Eleven”, “Lucas”, “Dustin”, “Will” y “Max” regresarán a Netflix en 2019 para enfrentar nuevas y amenazantes criaturas que provienen del “Otro Lado” y buscarán acabar con todos aquellos que habiten en “Hawkins”.

6 stranger things kids. a ton of wrapping paper. 2 minutes and 15 seconds of holiday cheer. pic.twitter.com/t554XyoCsV

— Stranger Things (@Stranger_Things) December 20, 2018