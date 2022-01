Trendy.- Belinda y Christian Nodal se han convertido en una de las parejas más queridas en el medio del espectáculo, sin embargo, no han estado exentos de estar en polémica y esta ocasión no fue la excepción ya que el periodista Juan José Origel aseguró que no todo es miel sobre hojuelas.

En el programa Con Permiso, Pepillo informó que Silvia Cristina Nodal, mamá del intérprete de Adiós Amor le solicitó a Belinda que se alejara de su hijo.

“La mamá de este muchachito Nodal, le dijo a Belinda ‘mira hija, no deberías de andar con mi hijo. En primer lugar está muy jovencito, le falta mucho por carrera. Ya despuntó, pero todavía le falta para una carrera como los grandes le falta mucho. Búscate otro más grande”, dijo Pepillo durante la transmisión.

En este sentido, también añadió que uno de los detonantes por los cuales la progenitora de Christian Nodal no estaría tan de acuerdo con la relación sería por los exhorbitantes gastos que su hijo hace para la cantante.

“Porque esta le hace gastar un dineral al muchacho y la mamá dice: ‘pues nos van a dejar sin un peso’, eso dijo la señora. Eso me contaron. Yo no sé, ni conozco al muchachito tampoco”, expresó Origel.

Rechazó participar en 2000′s Pop Tour

Referente a Belinda, Martha Figueroa, quien también conduce el programa, mencionó que la cantante de Luz sin gravedad rechazó participar en el evento 2000′s Pop Tour, porque prefería estar con su prometido.

“Se supone que a la que iban a presentar como la estrella, como punta de lanza era Belinda porque dijeron: ‘con que Belinda vaya a los conciertos se nos va a llenar y nos enteramos que le entregaron el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones y que no aceptó”, contó la conductora.

Y recalcó Belinda que el elenco -entre los que se encuentra Paty Cantú, Motel, Playa Limbo, Bacilos y Fanny Lu- no estaba a su altura.

Cumpleaños de lujo

Hace un par de semanas, Christian Nodal cumplió 23 años y Belinda aprovechó la ocasión para sorprenderlo con una espectacular fiesta donde, además la decoración, también resaltaron una gran mesa de dulces, un pastel de Speedy González, un grupo de rock y un mariachi. Incluso, los enamorados contaron con la presencia de Buzz Lightyear y Woody.

El intérprete de éxitos como Botella tras botella y celebró un año más de vida el pasado martes 11 de enero, por lo que recibió una ola de felicitaciones por parte de sus fans, familiares y de su prometida, quien no reparó en gastos para festejar su cumpleaños a lo grande.

Belinda compartió con sus seguidores de Instagram algunos detalles de la majestuosa fiesta que preparó en honor a Christian Nodal. La actriz española prestó atención en cada detalle y procuró que la decoración del lugar donde se llevó a cabo la reunión fuera sobria, pero al mismo tiempo estuviera llena de elementos significativos para el cantante.

La protagonista de novelas infantiles también presumió la mesa de dulces que pidió para el cantante y sus invitados, la cual estuvo repleta de golosinas mexicanas. Christian Nodal no solo tuvo un pastel de cumpleaños, sino que contó con alrededor de tres deliciosas piezas de repostería, las cuales brillaron por recordar algunos de sus personajes favoritos: Speedy González y una mezcla entre Groot, de Guardianes de la Galaxia, y Venom.

Fuente: Infobae