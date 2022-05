México.- Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias, reveló un profundo momento de su vida que, por muchos años, trató de superar.

El cantante de ‘Escapar’ desde que inició su carrera ha tratado de mantener su vida personal alejada de la prensa y de los reflectores.

Incluso luego de su matrimonio con la ex tenista Anna Kournikova su vida personal se vio totalmente resguardada y muy pocas veces decide hablar o mostrar a su familia.

Antes de partir a vivir su vida el joven cantante, a sus 18 años, buscó la emancipación, un momento muy duro para él y su familia.

“A los 18 años me separé de mi familia por completo. Me fui y durante diez años no tuve absolutamente ningún contacto con mi padre”.

“Estaba solo y me puse a llorar. Qué estoy haciendo: he perdido el contacto con mi familia por completo”.

La razón parecería muy extraña; sin embargo, para el joven cantante fue de mucho peso: la música.

Lo anterior porque su padre, el ícono español no toleraba que Enrique forjara su camino musical fuera de su tradicional estilo e incluso lo llegó tachar de “porquería”.

Así es, a sus 18 años Enrique Iglesias tomó la decisión de irse porque intuyó que su música no iba a gustarle a su padre, un ícono de la balada romántica.

“Sufrí mucho. Pero lo que sentía por mi música me daba fuerza. Y, sobre todo, perseguía el objetivo hacerlo a mi manera”.

Pasaron 12 años cuando el cantante de ‘Bailando’ volvió a tener contacto con su familia, luego del fallecimiento de su abuelo paterno.

Actualmente, aunque la relación Enrique Iglesias y Julio Iglesias no es 100% cercana, si existe un respeto mutuo en que el esposo de la extenista asegura “se quieren mucho”.