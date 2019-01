¿Super Bowl sin guacamole? Desabasto de gasolina complica envíos de aguacate

Reuters.-¿Imagina un Super Bowl sin guacamole? La época dorada del demandado aguacate podría verse opacada si un desabasto de combustibles en México pone en riesgo las enormes exportaciones del fruto hacia Estados Unidos.

Cada año, productores mexicanos envían al vecino del norte miles de toneladas de codiciado fruto para que lo devoren los fanáticos del fútbol americano la primera semana de febrero, en una apetitosa mezcla que combina cebolla, cilantro y chiles rociados con jugo de limón y un toque de sal.

Los productores michoacanos iniciaron esta semana el envío de cargamentos de aguacate para atender la fuerte demanda que se genera en la semana del Super Bowl, en la que proyectan vender 120,000 toneladas, 20,000 más que el año pasado.

“Nuestras tres semanas más importantes del año son esta y las dos siguientes. Es cuando más cargamos para surtir toda la semana del Super Bowl”, dijo Ramón Paz, portavoz de la APEAM, que agrupa a exportadores del fruto.

“Eso no es esperar nada”, respondió Paz a Reuters consultado sobre cuánto podrían aguardar para realizar los envíos. “De aquí al 24, 25 de enero es que tenemos que sacar todo ese volumen. Si no lo cargamos, ya no lo cargamos”, subrayó.