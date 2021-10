Ana Lilia Aréchiga, supuesta hija no reconocida del cantante Vicente Fernández, asegura que quiere saber de la salud de su padre, aunque rechazaría algún ofrecimiento de dinero, ya que ese pertenece a él y su familia.

Cabe recordar que el conocido como “Charro de Huentitán” lleva internado varias semanas en el hospital, luego de sufrir una caída mientras se encontraba en su hogar en el rancho conocido con “los Tres Potrillos”.

Tras varios días, el intérprete de temas como “para siempre” fue diagnosticado con el síndrome de Guillain-Barré. Cada semana, sus familiares reportan el estado de salud del popular intérprete, quien sigue siendo tratado dentro de un centro hospitalario en Guadalajara, Jalisco.

En una entrevista otorgada al programa “HOY”, Ana Lilia, quien vive en Los Ángeles, California, Estado Unidos, resaltó que él es su padre desde que antes que él fuera famoso. Resaltó que no buscará obtener dinero por parte de él.

“Ese señor es mi padre desde que no era nadie. Las regalías son de la esposa y de los hijos. No necesito su dinero, no me hace falta su dinero”, expresó Aréchiga.

Sobre si está interesada en usar el apellido de su supuesto padre, la mujer manifestó que no lo hará, ya que le gusta el que tiene actualmente.

En el año 2015, Ana Lilia Aréchiga aseguró que había nacido en Guadalajara y que el cantante de música regional mexicana embarazó a su madre de entonces 21 años de edad, relación de la cual nació ella.

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por la mujer, mientras su mamá la estaba esperando, Vicente Fernández contrajo matrimonio con su hoy esposa, Doña Cuquita. Refirió que en 2015 se acercó Vicente Jr. para dejarle una carta donde relataba su historia, pero presuntamente sus hermanos no se la hicieron llegar al artista debido a que podrían temer a que les quitara la herencia.