Supuesta víctima de Kevin Spacey grabó video de agresión sexual

México.Notimex.- William Little, quien acusó a Kevin Spacey de agredirlo sexualmente en un bar de Nantucket en 2016, aseguró que filmó parte de los hechos en un video que compartió con su novia en una red social.

En una querella presentada ante el Tribunal de Distrito de Nantucket, la víctima afirmó que la noche del 7 de julio de 2016, cuando él tenía 18 años, el actor de “House of Cards” le invitó unos tragos creyendo que tenía 23 años.

Según la demanda, Little aceptó la invitación porque quería tomarse unas fotografías con el dos veces ganador del Premio Oscar. Poco después, Kevin lo invitó a ir a su casa con otros amigos, pero William se negó, pues sospechó que Spacey trataba de seducirlo.

Preocupado por la situación, William habría enviado mensajes de texto a su pareja, en los que aseguró que el actor había introducido su mano en su pantalón para tocar sus partes íntimas. Como su pareja no le creía, el joven decidió mandar un video donde se veía la mano de Kevin dentro del pantalón de la supuesta víctima.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, los abogados de Spacey argumentaron hace unos días ante la Corte que la víctima no reportó el incidente a las autoridades correspondientes la noche que sucedió o incluso al día siguiente, y que Little no fue entrevistado en persona por más de un año.

El caso se dio a conocer en 2017 cuando la presentadora de noticias y madre de William, Heather Unruh, aseguró en conferencia de prensa que el protagonista de “House of Cards” había agredido sexualmente a su hijo en un bar de Nantucket.

Recientemente Kevin Spacey publicó un video en redes sociales en el que caracterizado como su personaje “Frank Underwood” se defendió de las acusaciones en su contra, y planteó que “si no he pagado por las cosas que sabemos que he hecho, desde luego que no voy a hacerlo por las que no”.

El también director, productor y guionista estadunidense deberá comparecer ante las autoridades de Massachusetts el 7 de enero. De ser declarado culpable podría pasar hasta cinco años en la cárcel.