Susana Zabaleta se burla de Galilea Montijo por ‘crítica’ de “Roma”

México,(Notimex).– La cantante mexicana Tatiana desestimó que para los niños sea malo escuchar reggaetón o música urbana, siempre y cuando los padres supervisen el contenido de las letras, porque algunas son inapropiadas.

“Es un poco triste ver que los papás no dediquen tiempo para buscar música de acuerdo a la edad de sus hijos. Yo me he dado a la tarea de que si les gusta el reggaetón, se los voy a dar pero para niños”, comentó la llamada “Reina de los Niños”.

“Entonces hago ‘El chango marango’, ‘El baile de la ranita’ y ‘El rap del perico’. En mi próximo disco habrá una canción nueva porque lo urbano es música muy pegajosa que te llama a bailar. Lo importante son las letras, se trata de tener una infancia inocente y feliz”, añadió.

Informó que en febrero grabará un disco en el que incluirá temas a dueto con Edwin Luna y La Trakalosa, Yuri, Lucero, Alicia Villarreal, Pedro Fernández, Priscila, Grupo Pesado y La Leyenda.

“Pensé que el ‘no’ ya lo tengo, así que les hablé por teléfono a mis amigos, pues lo somos desde hace más de 30 años que empezamos juntos en esta carrera, y todos me dijeron que sí. Estoy fascinada y contenta, lo quiero presumir a los cuatro vientos”.

Los temas serán inéditos, algunos compuestos por ella y justo a la medida de cada personalidad, así como el género que interpretan.

A sus 50 años, Tatiana dice no optar por las cirugías plásticas para rejuvenecer su rostro.

“Me gusta envejecer con dignidad, que no me digan que me cambió la cara o la sonrisa. Los niños saben que no soy niña y nunca he dicho que lo soy, ellos saben que soy mamá, que soy como su tía o su maestra, me ven como una señora joven y eso es lo padre”.

Mencionó que seguramente llegará el día en que ya no vista como “La Reina de los Niños”, mientras tanto, “continuaré haciéndolo si me veo bien. Me gusta cuidarme, usando protector solar ante todo, pues es uno de los secretos mágicos. Es la mejor crema antiarrugas porque te mantiene la piel en un mismo tono”.

En los próximos días, Tatiana viajará a Tampico, Reynosa, Matamoros y Los Mochis para ofrecer varios conciertos. El 31 de marzo se presentará en un Festival de Primavera en la Arena Ciudad de México y el 28 de abril en la Arena Monterrey para celebrar a los niños en su día.

Tras haber rechazado, por motivos de trabajo, las invitaciones de Matute y 90’s Pop Tour para participar en sus espectáculos, Tatiana dice estar disponible y ojalá la vuelvan a considerar.

“Acabo de ir a Veracruz para la inauguración de un bar donde canté temas pop como ‘Chicas de hoy’ y ‘Peligro en el elevador’. Yo soy cantante y lo que me pongan, les canto”, concluyó.