Suscripción al servicio de GoPro ahora incluye almacenamiento en la nube

México.-GoPro está expandiendo su servicio en la nube basado en suscripción de $ 4.99 por mes para incluir almacenamiento de video ilimitado con la calidad original de la fuente, anunció la compañía el miércoles.

Los videos deben grabarse en una GoPro, pero el CEO Nick Woodman enfatiza que no hay otros “asteriscos” para la nueva oferta. “Ilimitado significa ilimitado”, le dijo Woodman a The Verge en una entrevista sobre las noticias.

Anteriormente, el servicio GoPro Plus permitía a los usuarios almacenar fotos ilimitadas y hasta 35 horas de video (aproximadamente 250 GB). Los archivos también serían transcodificados y almacenados a una tasa de bits inferior.

“No hay transcodificación en marcha, como ninguna, y no hay degradación de la calidad de imagen”, dijo Woodman sobre la nueva oferta. “Sus fotos y videos de GoPro subirán a su cuenta de la nube Plus en su tasa de bits original sin ninguna transformación”.

El almacenamiento ilimitado se aplica también a los archivos grabados en GoPros más antiguos, no solo a la nueva línea Hero 7 . La compañía ahora también ofrece a los suscriptores de Plus un descuento del 50 por ciento en la mayoría de los montajes y accesorios, en comparación con el 20 por ciento. Ambos de estos incentivos estarán disponibles a nivel mundial.

GoPro Plus se lanzó en 2016 como una forma de dar a los usuarios acceso a sus imágenes y fotos dondequiera que estén. La compañía hizo posible cargar automáticamente los archivos a Plus desde sus cámaras, así como desde la aplicación GoPro, que está disponible en computadoras de escritorio y móviles. Desde su lanzamiento, GoPro ha agregado otros incentivos a Plus como un programa de reemplazo para cámaras dañadas, transformando el servicio en algo que se parece a una mezcla de iCloud y Apple Care.

El Hero 7 es el tiro de GoPro en una reaparición

Woodman dijo a los inversionistas durante una llamada realizada en noviembre del año pasado que a fines del tercer trimestre de 2018, había alrededor de 185,000 suscriptores de Plus y activos pagados . En comparación con las revelaciones anteriores , eso significa que GoPro pasó el último año creciendo Plus en un promedio de casi 20,000 usuarios pagados por trimestre. En total, se está generando en la vecindad de $ 1 millón por mes para la compañía.

De acuerdo con Woodman, alentar a más personas a usar Plus, incluso si almacenan una tonelada de contenido sin un límite, hará que sea más barato para GoPro en la parte de atrás. “No hay ningún riesgo asociado con esto para GoPro desde un punto de vista empresarial”, dijo. “[Los clientes] no querían tener que pensar en cuánto estaban capturando. Esa fue una gran pregunta, pero la modelamos y reconocimos que podríamos ofrecer a nuestros clientes este valor “.

Un millón de dólares al mes es una sombra de los cientos de millones de ingresos que GoPro genera cada trimestre de sus ventas de cámaras. Pero Woodman ha expresado su optimismo de que GoPro aumentará la base de usuarios Plus aún más. Durante la misma llamada de noviembre, dijo que solo alrededor del 25 por ciento de los actuales propietarios de GoPro son conscientes de Plus , de acuerdo con la división interna de investigación de clientes renovada de la compañía.

Woodman no quiso comentar si esa conciencia ha cambiado; la compañía está guardando todos los números nuevos para cuando publique sus resultados financieros completos de 2018 el 6 de febrero. “Hemos estado trabajando para mejorar la [conciencia], y todavía está en el lado bajo, pero, según nuestra investigación, las ofertas ampliadas deberían aumentar significativamente la emoción de nuestros clientes en torno al nivel Plus y el nivel de suscripción”, dijo Woodman.

También hay nuevos incentivos y características que llegarán a Plus este año, según Woodman, aunque él no diría cuáles son. “Estamos enfocados en sacar esas características lo más rápido posible”, dijo. “Estas fueron solo algunas de las características que podríamos hacer rápidamente para ampliar la oferta tanto para nuestros usuarios existentes como para los nuevos usuarios”. Woodman también dijo que GoPro está experimentando con diferentes niveles de precios .

Todo esto es parte del enfoque más considerado y resuelto de GoPro para su negocio, especialmente cuando se considera la investigación de clientes, algo sobre lo que habló Woodman en The Vergecast a fines del año pasado. “Fuimos muy afortunados de haber tenido éxito desde el principio con GoPro, y nuestro instinto parecía estar bien todo el tiempo. Esto funcionó durante … llámelo 12 años “, dijo Woodman en ese momento.

El almacenamiento ilimitado no es particularmente fácil de conseguir en los servicios en la nube de la competencia , por lo que la decisión de GoPro podría ayudar a aumentar las suscripciones, lo que genera más ingresos. Pero Woodman dijo que esa no es la única razón para alentar a más usuarios a subir cantidades ilimitadas de imágenes y fotografías. Hay un “valor estratégico” en todos esos datos.