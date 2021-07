Villahermosa, Tabasco.- Los dirigentes comunitarios que acudieron este domingo al Musevi, a la convocatoria de Manuel León Pérez, acordaron intensificar la recaudación de firmas contra la Ley Dedazo en casa por casa, y viajar a la Ciudad de México para entragar las listas y la impugnación jurídica al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Patricia Hernández, de la colonia Espejo lI, Vicente Aguilar “Chente Flores,”, de Tamulte de las Barrancas, Manuel “Químiquito” León, de El Espejo l y Armando Ruiz, de la colonia Nueva Pensiones, acudieron a Ocuiltzapotlán para respaldar al “popular líder comunitario doctor Espiridión Gómez Avalos, ex delegado municipal, en la jornada de colecta de firmas contra la “Ley Dedazo”.

En el llamado a los ciudadanos a oponerse a que los cabildos designen a los delegados municipales, Espiridión Gómez dice que su firma es para beneficio de los hijos, es la que le abre el camino a la democracia, a ejercer “nuestro derecho de una forma pacífica, ordenada”.

Insiste en que hoy va a ganar la democracia, hoy va ganar la voz del pueblo, porque el pueblo es el que conoce, el pueblo sabe quién lo va a representar, gane quien gane.

Un corrido contra el abuso

“Hoy el Gobernador Adán está imponiendo a los delegados, una sola persona, no lo permitas; tiene que haber elección popular, no imposición”, recalca Espiridiòn Gómez.

De la bocina que está junto a la mesa con las hojas para firmar sale el coro de El pueblo unido jamás será vencido y los versos de “La Voz de Mi Pueblo”, que dice: No compongo corridos, no me gusta la violencia, pero al ver como sufre mi México querido, se me acaba la paciencia”.

“Los pobres se hacen más pobres, y ellos son más millonarios; el futuro de mis hijos, ¡cómo voy a asegurarlo! El pueblo no quiere guerras, ya lo hemos demostrado, pero hay que tener cuidado”, cantan.

Esa música con la que acompañan la jornada contra la Ley Dedazo es puesta por Javier de la Cruz Vidal y Francisco García León; en la organización de la mesa participa Nayeli del Carmen García Mendoza.

Por otra parte, el Consejo Directivo del Colegio de Abogados Tabasqueños acordó la promoción de medios de impugnación contra el decreto 299 del Congreso Local, porque “se trata de la defensa de derechos fundamentales y de congruencia con la democracia participativa en la elección de los delegados municipales”.