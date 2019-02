¿Tamales y unicel? aquí te decimos cómo reciclar este Día de la Candelaria

México.- El actor y músico británico Johnny Flynn se encargará de dar vida a David Bowie en la película biográfica “Stardust”, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Flynn, un intérprete no muy conocido para el gran público y que ha tenido papeles en series como “Genius” y “Vanity Fair”, encabezará el reparto de este largometraje junto a la actriz estadounidense Jena Malone, que encarnará a Angie, la primera mujer del músico.

También estará en el elenco Marc Maron, muy popular entre los fans de la serie “Glow” por su rol del director y promotor de lucha libre Sam Sylvia. Maron interpretará a un ejecutivo musical ligado a la carrera de Bowie.

“Stardust”, que contará con la dirección de Gabriel Range y un guión de Christopher Bell, narrará el ascenso de Bowie en los años 70 y la creación de su “alter ego”, Ziggy Stardust.

Considerado como una de las figuras más carismáticas y camaleónicas de la música popular, Bowie, que falleció en 2016 a los 69 años, firmó obras maestras como “Hunky Dory” (1971), “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1972), “Low” o “Heroes” (ambos de 1977).

Este “biopic” sobre Bowie parece seguir la reciente moda en Hollywood de películas biográficas sobre grandes estrellas de la música.

Hace poco se estrenó con gran éxito “Bohemian Rhapsody”, una cinta acerca de Freddie Mercury en la que el actor Rami Malek encarnó al líder de Queen.

Además, el próximo mayo llegará a los cines “Rocketman”, sobre la carrera de Elton John, mientras que este miércoles se anunció que también está en marcha en Francia el proyecto “The Power of Love” para llevar a la gran pantalla la vida de Céline Dion.