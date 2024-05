Villahermosa, Tabasco.- El Colectivo Tabasco Cultura, con el apoyo de los pueblos originarios de Nacajuca, lograron instaurar un récord nacional al reunir a más de 200 tamborileros y flauteros procedentes de ocho municipios del la entidad en la Plaza de Armas de la ciudad de Villahermosa (capital del estado), para tocar masivamente tres sones de la tradición.

Sin ningún apoyo del gobierno estatal (Secretaría de Cultura), ni de la mayoría de los municipios -muchos de ellos les negaron el apoyo a grupos de tamborileros-, el Colectivo integrado por artistas visuales, escritores, poetas, actores, promotores culturales y sociedad civil interesada en la cultura, lograron movilizar a cientos de personas que con sus propios recursos asistieron a este histórico evento masivo.

Por primera vez en la historia de Tabasco y de México se logra reunir en un solo sitio más de 200 ejecutantes del tambor tradicional y la flauta de carrizo para tocar tres sones tradicionales: la guerra, la siembra, y el tigre.

Por si fuera poco, el Colectivo Tabasco Cultura, también le enmendó la página a la Secretaría de Cultura del gobierno estatal que, pese a tener un presupuesto de 338 millones de pesos, tiene en el olvidó la tradición cultural de tambor y la flauta, símbolo de la tabasqueñidad, pues nunca en la historia de este estado se le había rendido un homenaje a los grandes maestros tamborileros. Esta vez fueron homenajeados de manera póstuma los maestros: Omar Alberto Alamilla Díaz (Omar Flautas), Eleuterio Esteban Magaña, y en vida, el maestro tamborilero Aristeo Martínez Jiménez.

Foto: Pedro Luis Foto: Pedro Luis Foto: Pedro Luis Foto: Tomás Rivas

El momento de los homenajes a los grandes maestros, fue uno de los más emocionantes durante el festival. Recibió el reconocimiento del joven “Omar Flautas”, fallecido el año pasado, su señora madre y hermana, ambas llenas de emoción y lágrimas. Asimismo, recibió el reconocimiento la esposa de don Eleuterio, y en el caso de don Aristeo, fue él mismo quien lo recibió y luego tocó un son acompañado de sus nietos, y un tambor de cien años que custodia su familia.

El Tamboritón 2024, fue iniciativa de un Colectivo Cultural con el que el candidato de Morena, Javier May Rodríguez, no quiso reunirse durante su campaña por prejuicios y por practicar una política de exclusión, esta acción cultural hizo cimbrar el corazón de Tabasco al movilizar a cientos de familias, colegios, y tamborileros independientes que llenaron de fiesta el centro de Villahermosa, una ciudad azotada por la violencia y que el actual gobierno no pudo, ni quiso contener.

Don Aristeo Martínez. Foto: Tomás Rivas.

El Tamboritón fue también un encuentro de tamborileros, por primera vez se reunieron para realizar un solo acto musical grupos dispersos. Fue inolvidable el momento en el que catorce maestros “piteros”, a cargo de los grupos participantes, se subieron al escenario principal para tocar a una sola flauta el “Himno a Tabasco”. El momento fue espectacular porque nunca antes había ocurrido algo así.

Fue muy emocionante ver a grupos de niñas y niños de preescolar, tocar sus tamborcitos y marchar por la calle Juárez acompañados de sus papás y hermanos. El Tamboritón fue un evento totalmente familiar que unió a las familias y las hizo participar para construir un récord nacional que será recordado siempre.

Reunión de maestros «piteros» de la tradición.

El festival Tamboritón tuvo un saldo totalmente blanco, a pesar que los organizadores no tuvieron apoyo de Protección Civil estatal, y de haber solicitado por escrito la ayuda; ni de la secretaría de seguridad pública estatal que les negó todo tipo de protección a pesar de haber familias y niños reunidos. Los directores de ambas secretarías fueron unos verdaderos irresponsables.

El punto negativo se lo llevan las autoridades estatales, y los alcaldes y alcaldesas de la mayoría de los municipios (la mayoría de Morena) que les negaron el apoyo a los tamborileros para trasladarse a Villahermosa.

Colectivo Tabasco Cultura. Foto: Jaime Ruiz.

Mención especial por su negatividad merecen el municipio de Emiliano Zapata que se había comprometido mandar un grupo de tamborileros y a última hora los canceló, sin explicación. Lo mismo sucedió con el municipio de Cárdenas, cuya Decur (Dirección de Cultura y etc.) se negó a trasladar a los tamborileros con pretextos absurdos. Comalcalco adujo que tenía feria, y así algunos otros, como Cunduacán, donde el alcalde (suplemente de Abraham Cano González, uno que quiere reelegirse), juró y perjuró que sí apoyaría y no lo hizo.

La tradición viva. Foto: Tomás Rivas.

Por lo contrario, todo el reconocimiento y la honorabilidad plenos se merecen las autoridades de los municipios de Jalpa, Centla, Paraíso, Tacotalpa y Centro que sí cumplieron con enviar a sus tamborileros para ser parte de este evento histórico que fue el Tamboritón. El municipio de Centro, cuya capital es Villahermosa, se distinguió por el apoyo dado al Tamboritón, los organizadores agradecieron a la alcaldesa Aurora Medina Cano, suplente de la maestra Yolanda Osuna Huerta, su participación y facilidades.

El equipo. Foto: Pedro Luis.

Reconocimiento especial también merecen las empresas: Tabasco Digital, Të Yëxtup, Audiovisuales (DV Sistemas), Cocaste, los sabores de Tabasco al mundo; Crema KoKoonus; Café I´ik Bajlum; Transportes Olmeca-Maya; Cacahuates Jaikar; Chedraui Selecto; Grupo Informativo Tabasco, (Presente, Avance, El Sol), Hotel Viva, Villahermosa; Taquería La Vaca; Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco.

Asistieron al Tamboritón, tamborileros y piteros de los municipios de Centro, Jalapa, Paraíso, Jalpa, Nacajuca, Tacotalpa, Centla, Macuspana.