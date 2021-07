La casa Targaryen siempre fue uno de los atractivos principales de la serie. Una princesa que resiste al fuego y renace de las cenizas con tres dragones no podía dejar de ser la sensación de una historia épica que dejó una marca en las series del siglo XXI.

Luego de su paso por Game of Thrones, que dejó bastante críticas respecto al giro final que dio la casa de dragones en las últimas temporadas, al parecer HBO trata de reivindicarse y trabaja en la nueva serie “House of the Dragon”.

Se trata de una precuela que ahondará en los inicios de la casa Targaryen, donde acompañaremos a los ancestros de Daenerys y Viserys. La serie planea llegar a las pantallas de la plataforma en 2022 y profundizará en los orígenes de muchos de los conflictos que se desataron después de la Guerra del Usurpador con el Rey Loco.

¿Qué veremos en House of the Dragon?

Hasta el momento, los productores no han dado a conocer detalles tan minuciosos sobre lo que será esta nueva serie de HBO Max. Por ahora, sabemos que estará ambientada tres siglos antes de los sucesos que presenciamos en la serie de la misma cadena, Game of Thrones.

En ella, apenas si quedaban dos de los herederos de la casa Targaryen: Daenerys y Viserys, quien por poco sobrevive un par de capítulos. Además, Jon Snow también resulta ser descendiente de la casa de cabellos rubios y ojos violetas, aunque al final, no termina por sumar nada.

Matt Smith hará su aparición en la serie como el príncipe Daemon Targaryen.web

En la nueva serie exploraremos el origen de la dinastía Targaryen, la más antigua y grande de los siete reinos, heredera el Trono de Hierro. Así, contaremos con personajes que dieron inicio a la casa más antigua de los Siete Reinos.

En la serie se verán personajes como Lord Corlys Velaryon, la princesa Rhaenys Velaryon, Otto Hightower, la mano del rey Viserys Targaryen; Mysaria, una mujer que llegó a Westeros con las manos vacías y que finalmente se convirtió en la aliada más fiel del príncipe Daemon Targaryen, heredero del Trono de Hierro.

El set de filmación ha contado con diversos escenarios, algunos ubicados en países de Europa, mientras que otros se han desarrollado dentro de estudios como es el caso del estudio de Warner en Londres.

Así, espacios de Inglaterra, Escocia, España y Francia han abierto sus puertas para recrear Westeros, la Fortaleza Roja y partes de los Siete Reinos, demostrando que tanto como su predecesora, tendremos una calidad de paisajes increíble. Esperamos ver las grandes murallas de la Fortaleza y dragones revoloteando por encima de ella.

Basada en la obra de George R.R. Martin “Fuego y Sangre”, el libro que el autor publicó en 2018 tras casi haber concluido con la serie de la saga Canción de Hielo y Fuego. Los rumores indican que pronto, el escritor de ficción lanzará un segundo tomo de la nueva historia que precede a los hechos ya conocidos, aunque aún no hay fecha estimada ni datos concretos.

El drama es de Ryan Condal (Colony) y Miguel Sapochnik, quien dirigió icónicos episodios de GOT como “La batalla de los Bastardos”, mientras que también cuenta con George R.R. Martin como el productor ejecutivo y autor de la saga. Con el estreno programado para 2022, la primera temporada de la serie contará con 10 capítulos, similar al formato que ya vimos en GOT.

El elenco de “House of the Dragon”

Sin dudas, además de los escenarios que veremos, si habrá o no dragones, y si aparecerán personajes de la serie que cambió por completo al mundo de las producciones segmentadas, nos interesan quiénes son los que darán vida a la nueva rama familiar de nuestra madre de dragones Daenerys.

Aunque aún se desconoce el paradero de ciertos personajes y actores que los encarnarán, en los últimos meses se siguen sumando celebridades que darán vida a la nueva serie de HBO.

Matt Smith hará su aparición en la serie como el príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero al trono. “Un guerrero incomparable y un jinete de dragones, Daemon posee la verdadera sangre del dragón. Pero se dice que cada vez que nace un Targaryen, los dioses lanzan una moneda al aire”, lo describe el comunicado oficial.

Por su parte, Rhys Ifans aparecerá como Otto Hightower, la Mano del Rey. “Sir Otto sirve con lealtad y fidelidad tanto a su rey como a su reino. Como lo ve la Mano, la mayor amenaza para el reino es el hermano del rey, Daemon, y su posición como heredero al trono.”

Steve Toussaint interpreta a Lord Corlys Velaryon (también conocido como la serpiente marina), Señor de la Casa Velaryon, un linaje valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. “Como The Sea Snake, el aventurero náutico más famoso en la historia de Westeros, Lord Corlys construyó su casa en un poderoso asiento que es incluso más rico que los Lannister y que reclama la armada más grande del mundo.”

Finalmente, las dos últimas incorporaciones incluyen a Milly Alcock (Reckoning, The Gloaming), quien interpretará a una versión más joven de la princesa Rhaenyra Targaryen, mientras que su versión adulta será encarnada por Emma D’Arcy.

Descrita como “la primogénita del rey, es de pura sangre valyria y es una jinete de dragones. Muchos dirían que Rhaenyra nació con todo … pero no nació hombre”.

También fue elegida Emily Carey (Casualty) como una versión más joven de Alicent Hightower, mientras que su versión adulta será interpretada por Olivia Cooke, a quien ya hemos visto en más de uno de los posters.

La hija de Otto Hightower, la Mano del Rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. “Se crió en la Fortaleza Roja, cerca del rey y su círculo más íntimo; posee tanto una gracia cortesana como una aguda perspicacia política.”

Con cada uno de sus anuncios, podemos ir armando mentalmente la línea que seguirán los sucesos de la serie que espera calmar el vació que dejó el mundo de R.R. Martin tras el final de Game of Thrones.

Otros proyectos relacionados con GOT

Aunque se ha hablado de que HBO se embarcara en otros proyectos que se relacionen con el universo de Game of Thrones, por el momento House of the Dragon es el único que ya se encuentra en marcha. Aunque no perdemos las esperanzas.

HBO ha hablado de continuar con seis proyectos de precuela relacionados con GOT. Sin embargo, no hay nada confirmado. Las series abordarían la historia de diversos personajes como Nymeria, un antepasado venerado de la Casa Martell o las aventuras de Sir Duncan y su escudero Egg, antes de convertirse en el rey Aegon V Targaryen.

Aunque se trata de todo un sueño, el director de contenido de HBO, Casey Bloys, ha declarado que quiere más de una serie de seguimiento de GOT, pero que “10 serían demasiados”. Tendremos que esperar a cómo funcionan los proyectos comenzados y ver qué les depara el futuro a los fanáticos de Martin.