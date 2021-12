Salud.- Podemos pensar que un clavo saca otro clavo, pero no es tan sencillo en el caso de la resaca. No se ha demostrado que beber alcohol la quite, pero hay mecanismos que explican por qué puede aliviarla en cierta medida. El más sencillo es el efecto euforizante y anestésico inicial del alcohol, que provoca una sensación que hace percibir que la resaca es menos intensa.

Una razón de peso atañe al metabolismo del metanol. Este alcohol es como un etanol pero con M de más peligroso. Se encuentra como congénere en algunas bebidas y su metabolismo produce formaldehído, que es muy tóxico. Si aportamos etanol durante la resaca (si volvemos a beber alcohol), nuestro metabolismo empezará a degradarlo, retrasando la degradación del metanol y parando por un tiempo su consecuente toxicidad.

Y aún hay más. Se sospecha que, en ocasiones, la resaca se puede asociar a una especie de síndrome de abstinencia agudo. Aunque los procesos son diferentes, igual que tomar la droga alivia el síndrome de abstinencia, también lo hará tomar alcohol con la resaca. Esto es peligroso porque beber para aliviar la resaca puede ser un reforzador y conducir a la dependencia.

Remedios efectivos

Y es que cualquiera que se jacte de disfrutar la vida ha padecido la temible resaca, situación que se da tras ingerir cantidades letales de alcohol, pues esta singular bebida, se encarga de terminar con todas tus reservas de agua y por ello te sientes así.

Además del alcohol, la azúcar que contienen los refrescos con los que mezclamos las bebidas embriagantes juegan un papel importante en la cruda pues, esto provoca la sed, lo que da lugar a sentirnos cansados y mareados.

Pero, entremos en materia y conozcamos los remedios más efectivos para quitar la cruda según la ciencia:

Batido de Frutas

Luego de perder tantos líquidos y minerales, es esencial que podamos recuperar los niveles de estos componentes en nuestro cuerpo, por ello, las frutas suelen ser un gran aliado para combatir la cruda. Entre las maravillas de las frutas encontramos la sacarosa, dulce natural que ayuda a reponer las azucares y minerales perdidos, es por ello que un batido de diferentes frutas con agua o leche de almendra te vendrá de maravilla.

Aceite de Borraja

Un estudio demostró que el Aceite de Borraja redujo los síntomas de la resaca hasta en 88%, siendo uno de los suplementos alimenticios más efectivos contra la cruda. El aceite de borraja es un aceite vegetal que se obtiene de las semillas de la planta Borago officinalis. Resulta una excelente fuente de ácido gamma-linolénico, un tipo de ácido graso Omega 6.

Dormir la siesta

Como sabemos dormir siempre ayuda, por ello, una siesta después de una noche de cruda y haberte tomado un batido de frutas como te lo recomendamos previamente, te ayudará a sentirse mejor, así que a dormir todo el día si es necesario.

Bebe mucha agua

El remedio más común para la resaca es tomar cantidades letales de agua, no es raro ver a muchos jóvenes publicando “qué rica amaneció el agua del garrafón”, luego de una noche de farra. Esto es por que tu cuerpo anhela que lo hidrates luego de haber bebido hasta caerte, paradójicamente esto es cierto, así que ya sabes, trata de beber agua todo el tiempo

Fuente: El País y Terra