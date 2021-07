México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió a la sociedad mantener la confianza y la fe para continuar enfrentando la crisis propiciada por la pandemia, porque su gobierno tiene “la fórmula milagrosa” que no es otra que combatir la corrupción, y evitar que los funcionarios se roben el dinero del pueblo, adujo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la colonia Arboledas de la zona norte del puerto, se organizó el evento de supervisión de obras de mejoramiento urbano de colonias populares, sobre un camellón -donde antes sólo existía una polvorosa cancha de futbol, y ahora se levanta una estructura metálica que cubre una de basquetbol acondicionada con baños y vestidores-, y le bordean decenas de casas, el presidente aclaró que su intervención se fundó en el respeto a la veda electoral:

“Me da mucho gusto estar aquí y vamos a correr el riesgo porque no debemos de congregarnos, porque todavía no pasa desgraciadamente la pandemia, y también no se pueden hacer actos públicos porque hay veda electoral dentro de ocho días va a haber una consulta, y no se puede, Estamos haciendo nuestras reuniones cerradas pero lo cierto es que nos estamos viendo y nos estamos escuchando, ojalá y la autoridad electoral comprenda, que no se transmite este mensaje por medios oficiales”.

El tabasqueño que era observado y vitoreado por decenas de vecinos, desde sus casas -en puertas, escaleras y ventanas-, en un ambiente conocido por él entre sus partidarios y bases, les aseguró “qué van a continuar todos los programas de bienestar se va a seguir apoyando a los jóvenes. Si, corran la voz todos los jóvenes que no tengan trabajo van a seguir siendo contratados para trabajar”.

Que sea una opción, y se evite sean enganchados por las bandas, por la delincuencia “queremos que los jóvenes tengan apoyo y ser respaldados siempre”.

También, dijo, van a continuar las becas para preescolar primaria y secundaria y vamos a seguir entregando apoyos; el presupuesto a las escuelas para que la sociedades de madres y de padres de familia; va a continuar el programa de la pensión para los adultos mayores, “y hay una buena noticia porque ya se va a entregar esa pensión a partir de los 65 años”.

López Obrador reiteró que al pueblo y gobierno “nos ha llovido sobre mojado, porque nos pegó muy fuerte la pandemia y esa crisis sanitaria también se convirtió en una crisis económica; se nos cayó la economía el año pasado pero ya vamos saliendo ahora porque se tomaron decisiones oportunas ya se está vacunando a todo el pero yo voy a cumplir el compromiso que tengo que para el mes de octubre todos los mayores de 18 años van a estar vacunados”.

Y resaltó que las decisiones asumidas en materia sanitaria, fueron las adecuadas. “De nuevo, ésta ola, aunque ya no es lo mismo que en los dos contagios anteriores, ahora como están protegidos los adultos mayores, ahora los contagios y las hospitalizaciones tienen que ver más con los jóvenes que aprovecho para decirles que se cuiden. Que todos nos sigamos cuidando hasta estar vacunados y que también el adulto mayor que se quedó por alguna razón sin ser vacunado, hay que vacunarse porque si protege la vacuna”.

Y entonces reconoció la actitud de la población porque “no se ha perdido la fe, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia sigue habiendo mucha esperanza en el pueblo. Yo le digo no hay que perder la fe porque vamos a salir adelante, vamos a salir adelante porque nos estamos recuperando lo económico, y por que estamos aplicando una estrategia muy eficaz una fórmula milagrosa de gobernar: es nada más no permitir la corrupción y no permitir la impunidad.