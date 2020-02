Por Estrella Guerrero.

REBELIÓN EN LA GRANJA

México.- La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el paradigma para medir el desarrollo en México será otro; esto en referencia a las críticas que ha tenido su gobierno por el escaso crecimiento económico, a lo que respondió que le interesa más el desarrollo y bienestar del pueblo, y que le importa más fomentar la economía familiar.

Y es que los cambios de paradigmas no solo están sucediendo en la economía nacional. Su tradicional “mañanera”, no es tan solo una estrategia de comunicación efectiva y directa con sus gobernados, quienes -la gran mayoría- le validan todo, es también una plataforma que le está permitiendo aplicar una psicología social eficaz y afectiva, desde la que pretende cambiar la moral de la vida pública en el país.

Esta misma semana, al referirse al tema de la ley de confianza ciudadana, que no es otra cosa que los pequeños comerciantes declaren de buena voluntad que cumplen con todos los requisitos y con sus obligaciones regulatorias, y si los datos que proporcionen son verídicos, se fomentará la confianza ciudadana, creando un ambiente favorable para el crecimiento de los negocios y combate la corrupción. Para ejemplificar, mencionó como ejemplo el viejo paradigma que se aceptaba como normal: “el que no avanza no tranza”, es decir, antes se premiaba la corrupción y ahora con el nuevo paradigma será digno no robar.

Para los que aún no entienden y se resisten al cambio, está muy claro que el fondo y la forma de los asuntos públicos en el país están cambiando y que la política y las políticas públicas tendrán nuevos enfoques y nuevas formas de aplicación en sus más diversas acciones.

Este periodo transicional -dice- durará un año. Ya veremos.

En Guerrero todo sigue igual

Y mientras Andrés Manuel sueña que estos cambios sustanciales y gramaticales sean una realidad en todo el país; en el estado de Guerrero, diferentes actores, como medios de comunicación locales, en complicidad con cuestionados líderes políticos y caciques de la vieja guardia, persisten en conservar las mismas corruptas formas.

A la vieja usanza, pretenden posicionar y establecer quiénes serán las actoras y los actores políticos que participarán en la próxima contienda electoral, en la lógica gastada y bien sabida en Guerrero de que si no es entrevistado (a) por el “principal periódico político en la entidad”, es un(a) político (a) muerto(a).

Pero antes de que algunos medios se empeñen en posicionar a “su candidato”, el partido que lidera las preferencias electorales en el estado debe de resolver sus diferencias profundas internas, pues a la fecha tiene dos dirigentes nacionales y un tercero en disputa.

Luego de que resuelva su situación nacional (que no será nada fácil, con su dirigencia bipolar), tendrá que resolver la situación jurídica en la dirigencia estatal, -que arrastra desde su fundación con la querella interminable de Marcial Rodríguez- y después de eso, si les queda tiempo, deberán ayudar al presidente a consolidar en este año la transición para hacer realidad los cambios a los que se ha comprometido Andrés Manuel López Obrador.

La pregunta es si Morena estará enfocado en resolver sus problemas internos, ayudar a su presidente y transparentar y “eficientar” sus procesos de selección de candidatas y candidatos, o caerá en la tentación y en la vieja inercia de algunos medios de comunicación de pretender adelantar los tiempos electorales en Guerrero, quienes para su beneficio, piensan que nada ha cambiado y que ellos serán una variable determinante en la designación de candidatos, dejando a un lado a los ciudadanos, sin entender los nuevos tiempos de los nuevos paradigmas.

EL GRANERO

¿Será verdad que terminó el dúo criminal de Javier Duarte y Karime Lozano, o solo es una treta jurídica para que Doña Karime conserve lo más posible aquellos bienes, amasados por la corrupción, pero que como madre soltera desvalida le correspondería como parte de la pensión alimentaria a la que Javier Duarte estaría obligado a proporcionar y a la que por supuesto él no haría ninguna objeción? Por lo pronto, ya firmó los papeles del divorcio y ya aceptó que una de sus propiedades pase a manos de su ahora ex esposa.