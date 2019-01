Tesista, ¿aún no tienes tema?, AMLO propone investigar sobre esto

México.- El sindicalismo en México no se ha modernizado y se ha quedado en ejecuciones del pasado, sin aprovechar los beneficios que da la Ley Federal del Trabajo, misma que se puede aprovechar para que los empresarios trabajen de la mano con el sindicato, para el desarrollo de su propia empresa y sus trabajadores, señaló, Carlos Rubén Domínguez Todd, presidente vitalicio de la Organización Leonel Domínguez de Organizaciones Sindicales, misma que está afiliada a la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC).

Esta organización se encuentra ya conformada y tiene como sede Cuautitlán Izcalli, cuenta además, con oficinas en Hidalgo, Querétaro y están por conformar una en Tlaxcala, además de que este martes por la noche tomaron protesta al Comité de Veracruz, mismo que será presidido por Fernando Aguilar Toral.

Domínguez Todd, apuntó que dentro de la CTC son la organización más joven con apenas siete años de creación, pero que ya agrupa a cerca de 17 mil trabajadores en toda la República Mexicana.

“El sindicalismo tiene muchos problemas, porque cuando tú oyes la palabra sindicato, es sinónimo de rateros, de que nos van a robar, nos van a quitar, nos van a hacer, y nosotros tenemos una política totalmente distinta, nosotros trabajamos de la mano de los empresarios, de la mano de los trabajadores y juntos para proyectar el crecimiento de las empresas”.

“No concibo poder tener un crecimiento y mejores prestaciones, mejores condiciones laborales, si la empresa no está bien, si no está bien desarrollada y no es competitiva. Llevamos una política de ganar-ganar, porque la empresa y los trabajadores no somos enemigos, somos lo mismo y debemos caminar hacia el mismo rumbo”, refirió.

Expuso que la prioridad en Veracruz es potencializar al trabajador mediante cursos para que puedan ser material disponible en las empresas que se van a desarrollar en el nuevo Puerto de Veracruz; aunado a aplicar políticas acorde con la empresa, políticas de productividad y de desarrollo que vayan enfocadas al crecimiento de la empresa y el trabajador.

Aseguró que las empresas con las que trabajan en el centro del país respetan totalmente los derechos de los trabajadores y existen las condiciones de trabajo adecuadas para el mejor desempeño de los empleados.

“Somos la única central en todo México que tiene un centro de desarrollo humano e integral, damos cursos a los trabajadores de desarrollo humano, qué tratamos con eso de decirle a los trabajadores, tienes un gran potencial, lo puedes desarrollar, lo puedes sacar, y no nada más puedes entrar de obrero aquí y nada más quedarte de obrero ahí para toda tu vida, puedes tener tanto como quieras, tanto como desees desarrollarte, que puedes ser hasta gerente de esta empresa si te lo propones”, remató.

Destacó que esto es una diferencia con otras organizaciones que consideran que mientras menos sepa el trabajador y más ignorante sea, se puede controlar más fácil al agremiado u obrero.

“El problema es que no te metes y sigues pensando que el patrón es el explotador, el dueño del dinero, el que tiene todo, y nosotros somos los pobres trabajadores que no tenemos nada y entonces las empresas son miserables y el trabajador es miserable, porque cada quien está viendo quién amuela a quién”, sentenció.

Finalmente, comentó que ellos buscan hacer crecer a la empresa, pero que al mismo tiempo haga crecer al trabajador, y aclaró que esto se logra con procesos productivos, con tabuladores de multi habilidades, logrando así hacerle entender a la empresa dónde pueden abaratarle los costos, para que de ahí les de bonos de productividad a los obreros que les permitan estar en mejores condiciones.