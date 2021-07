Ciernavaca, Morelos.- ¿Has ido a una tienda a comprar ropa? ¿Recorriste los pasillos y alguien te ayudó con las tallas y colores? Bueno, hay personas que no han vivido esa experiencia.

Como una forma de ayudar a familias vulnerables, activistas de Cuernavaca organizan “The Street Store”, una “tienda” de ropa usada y donada que podrá ser adquirida por personas que la necesiten, pero como si la adquirieran en una tienda departamental.

Nimbe Martínez, cofundadora de Mujer Alfa y una de las activistas impulsaras de “The Street Store” Cuernavaca, explicó que esta iniciativa surgió en Sudáfrica entre 2017 y 2018.

“Es un concepto que no estamos inventando, pero que sí estamos replicando en Cuernavaca en su segunda edición; es una idea que nace en Sudáfrica, a eso de 2017, 2018, con esta filosofía de ‘si tienes uno de más déjalo, si te hace falta uno, tómalo’, refiriéndose a prendas que puedes colgar en rejas, en las calles.

Laura Vázquez, cofundadora de Mujer Alfa, añadió que durante varias semanas recibieron donaciones de ropa, juguetes y accesorios en buen estado que serán entregados el domingo 18 de julio en el Parque Tlaltenango de Cuernavaca.

“Es un proyecto que nace desde nuestra necesidad de llevarle experiencia a las personas que no tienen la oportunidad de acudir a una tienda y es por eso que nosotras decidimos montar una tienda local en alianza con Global Shapers, que es el movimiento juvenil del Foro Económico Mundial, y con espacio Vaivén y demás aliados del Gobierno local de Cuernavaca, de empresas y de la sociedad para tener este espacio en donde nosotros podamos, más que regalar ropa, regalar experiencias, atención, calidez a las personas que más lo necesitan.

La primera edición en Cuernavaca de “The Street Store” se realizó en 2020.

Debido a la reacción de las personas beneficiadas en esa edición es que decidieron montar la tienda también este año.

“La experiencia del año pasado fue súper enriquecedora, hay imágenes enternecedoras, sorprendentes porque es esa emoción que se siente cuando recibes una prenda que es para ti, que es de tu talla, que te la están regalando en buenas condicione, esa sensación de compartirlo con alguien más y ver las caras de quienes lo están recibiendo totalmente hacen la diferencia.

“Que vivan la experiencia de voy a una tienda, alguien se acerca conmigo, me pregunta cuál es mi necesidad, qué quiero, qué buscas, se preocupa por mi talla, se preocupa por los colores que me gustan, muchos de nosotros hemos vivido esa experiencia, pero hay quienes no, creo que podemos vernos desde burbujas de privilegio y salirnos de ahí y asomarnos fuera de esas burbujas de privilegio y ver dónde hay personas que no están viviendo eso. Les vamos a cambiar el día, pero también después les vamos a cambiar lo que esa prenda los acompañe”, añadió Nimbe.